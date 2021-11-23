Rum basını 'gizli belgeleri' yayınladı: Çavuşoğlu, Kıbrıs'tan askerleri çekmeyi teklif etmiş

Kıbrıs Rum basını gazetelerinden Fileleftheros, 2017'de İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yapılan Kıbrıs Konferansı'na ait olduğu iddiasıyla bir dizi belge yayınladı. Yayınlanan belgeler Birleşmiş Milletler adına not tutan Celia Richardson tarafından kaleme alınan “çok gizli belgeyi” ve resmi BM tutanaklarını içeriyor.





Bir dönem eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanlığını yapan Sabahattin İsmail, Twitter hesabından Rum basınının yayınladığı belgeleri paylaşarak, belgelerin 'Crans Montana’da tutulan gizli BM tutanakları garantörlük konusunda verilen tavizi kanıtladığını' ifade etti.





Görüşmelerde Türkiye'nin 'kırmızı çizgi' olarak sunduğu garantörlük konusunun masaya geldiğini belirten Sabahattin İsmail, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmelerde diğer tüm konularda anlaşılması halinde Türkiye'nin adada yalnızca 650 asker bırakmayı önerdiğini belirtti.





Yayınlanan gizli belgelerden öne çıkan kısımları paylaşan Sabahattin İsmail, Çavuşoğlu'nun ayrıca Türkiye'nin garantörlük anlaşmasından doğan tek taraflı müdahale hakkını iptal etmeyi kabul edebileceğini ancak bunun Türkiye ve Yunanistan başbakanlarının görüşmesinin ardından karara bağlanmasını önerdiğini belirtti.





Görüşmelerde Çavuşoğlu'nun, dönüşümlü başkanlık sisteminin (2 dönem Rum, 1 dönem Türk başkan) 15 yıl boyunca sorunsuz uygulanması halinde adada kalan 650 askeri de çekmeyi teklif ettiği ifade edildi.





Crans Montana'da yapılan görüşmeler Rum tarafının 'sıfır asker, sıfır garanti' talebi nedeniyle tıkanarak başarısız olmuştu.







