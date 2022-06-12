Samanyolu Haber /Gündem / Rum Kesimi'nden ABD'ye 'silah' çağrısı /12 Haziran 2022 18:57

Rum Kesimi'nden ABD'ye 'silah' çağrısı

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken, ABD'nin Atina yönetimine özellikle silah tedariği yönündeki desteği dikakt çekmeye devam ediyor. Bu süreç yaşanırken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Charalambos Petridis'ten de ABD yönetimine yeni bir çağrı yapıldığı aktarıldı.

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Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama sahaları ve bazı Ege adalarının kanuna aykırı biçimde silahlandırılması nedeniyle Atina ile Ankara yönetimleri arasındaki gerginlik sürerken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Charalambos Petridis'ten de ABD yönetimine yeni bir çağrı yapıldığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Charalambos Petridis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Charalambos Petridis, ABD tarafından Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun tamamen kaldırması için gereken "kriterleri ve koşulları karşıladıklarını" öne sürdü.

Petridis, silah ambargosunun kalkması halinde "ABD'den savunma teçhizatı tedarik edeceklerini ve dolayısıyla bunun Ulusal Muhafızların operasyonel yeteneklerini geliştirmesine izin vereceğini" söyledi.

'TÜRKİYE BÖLGEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIYOR'

Charalambos Petridis, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de "istikrarsızlığa neden olan bir ülke" olduğunu ileri sürdü.

Petridis, "Türkiye, revizyonist politikasıyla tüm Doğu Akdeniz bölgesinin istikrarsızlaşmasına neden olmakta ve dünya Ukrayna-Rusya savaşı gibi zor zamanlardan geçerken bu süreçten yararlanmaya çalışmaktadır" dedi.

Petridis ayrıca, Kıbrıs meselesine değinerek, "Türkiye, Kıbrıs sorununu çözmek için Rum tarafının her türlü çabalarını baltalamaya çalışıyor" diye konuştu.
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