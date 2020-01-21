Samanyolu Haber /Dünya / Rum tarafından Türkiye'ye sondaj eleştirisi /21 Ocak 2020 20:11

Rum tarafından Türkiye'ye sondaj eleştirisi

Rum Fileleftheros gazetesi Yavuz gemisinin Limasol’un güneyinde sondaj çalışması yaptığını yazdı.Rum Fileleftheros gazetesi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürdüğünü yazdı. Gazete Yavuz gemisinin birkaç gündür liman kenti Limasol’un güneyinde sondaj çalışmaları yaptığını belirterek, bu durumun Türkiye’nin Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde "izinsiz yürüttüğü altıncı sondaj çalışması" olduğunu ifade etti.

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Söz konusu bölge ile ilgili doğalgaz arama ruhsatı Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından, daha önce Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketlerine verilmişti. Rum yönetimi Türkiye’nin doğalgaz arama çalışmalarını, "korsanlık" olarak nitelendiriyor.

Kıbrıslı Rumlar, doğalgaz arama ruhsatı verdikleri bölgelerde Türk gemilerinin sondaj faaliyetlerinde bulunmasının, adanın egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve bölgede gerginliği artırdığını savunuyor. AB de Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına karşı çıkıyor.

Türkiye ise diplomatik olarak tanımadığı, ancak uluslararası toplumca tanınan AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ada etrafındaki sularda petrol veya doğalgaz aratmak için lisans dağıtamayacağını ve hidrokarbon aranan bazı alanların egemen olduğu kıta sahanlığında kaldığını savunuyor.

Kıbrıslı Türklerin de bu bölgelerde hak sahibi olduğunu savunan Türkiye, çıkarılacak yer altı zenginliklerinin eşit paylaşımında ısrar ediyor.  Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Fatih ve Yavuz sondaj gemilerinin 2019 yılında Türkiye'nin ve "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahalarında faaliyetlerini sürdürdüğünü" belirterek "İnşallah yakında bu çalışmalardan müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum" ifadesini kullanmıştı.

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