Rumi Forum Diyalog Ödül Töreni’nde farklı kültür ve inançtan insanlar buluştu

















































Gecenin açılış konuşmasını üstlenen sunucu Natalie Bencivenga, Forum’un hoşgörü ve diyalog yoluyla toplumlar arasında köprüler kurma vizyonunu özetledi. Bencivenga, Rumi’nin “Sesini değil, sözünü yükselt. Çiçekleri büyüten yağmurdur, gök gürültüsü değil.” sözüne yer vererek katılımcılara anlamlı bir başlangıç sundu.Etkinlikte, Rumi Forum Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ori Soltes, Forum’un çeyrek asırlık tarihine ve bu süreçte toplumsal uyuma katkı sağlayan çabalarına değinirken, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Başhahamı Rabbi Stephanie Bernstein ise diyaloğun toplumsal barışın inşasındaki rolünü vurguladı.Gece, Washington D.C. bölgesinin sevilen topluluğu Sufi Melody’nin mistik müzik performansıyla renklendi. Sufizm’in derin ve kapsayıcı felsefesinden ilham alan topluluk, etkinliğe birliğin ve iç huzurun melodilerini getirdi.Forum’un kurucusu Dr. Zeki Saritoprak, Forum’un kuruluş hikayesini ve bu yolculuk boyunca benimsedikleri diyaloğa dayalı vizyonu katılımcılarla paylaştı. Saritoprak’ın konuşması, toplumlar ve inançlar arasında köprü kurmanın değerini bir kez daha hatırlattı.Forum’un Onursal Başkanı Fethullah Gülen Hocaefendi’nin barış ve dinler arası diyaloğa olan katkıları bir video sunumuyla anıldı. Hocaefendi’nin toplumlar üzerinde bıraktığı kalıcı iz, katılımcılar tarafından saygıyla hatırlandı.Bu yılki Diyalog Ödülü, toplumsal uyum ve hoşgörüyü teşvik eden değerli bir lider olan İmam Dr. Talib Shareef’e verildi. Ödülü Rev. Thomas L. Bowen takdim etti. Shareef’in kabul konuşmasında öne çıkan birlik ve şefkat mesajları, salonda bulunan herkes tarafından coşkuyla karşılandı.Rumi Forum İcra Direktörü İbrahim Anli, kapanış konuşmasında tüm katılımcılara ve etkinliğin destekçilerine teşekkür ederek, Forum’un daha adil, barış dolu bir dünya için kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğinin altını çizdi. Anli, herkesi bu değerli misyona destek vermeye çağırdı.