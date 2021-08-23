Samanyolu Haber /Gündem / Rumlar pasaportunu iptal etti: KKTC Cumhurbaşkanı Rum pasaportu taşıyormuş /23 Ağustos 2021 16:38

Rumlar pasaportunu iptal etti: KKTC Cumhurbaşkanı Rum pasaportu taşıyormuş

Kıbrıs Rum Kesimi bugün bir açıklama yaptı ve KKTC'deki yetkililerin pasaportlarının iptal edileceğini duyurdu.

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Reuters haber ajansının servis ettiği haberde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin, KKTC’deki yetkililerin pasaportlarını iptal etme kararı aldığı belirtildi. Ajans aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da olduğu çok sayıda yetkilinin Rum Kesimi pasaportu sahibi olduğunu yazdı.

Mevcut Rum Kesimi yönetimi, Rus oligarklardan, Malezyalı iş insanlarına kadar çok sayıda insana pasaport satarak gündeme gelmişti. Güney Rum Kesimi’nin Türk yetkili ve devlet insanlarının pasaportunu iptal etmesi, yenilemeyi reddetmesi ya da kabul etmemesi gibi seçenekleri gündeme aldığı belirtildi.

Kararı açıklayan Rum Kesimi hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, hükümette görev alan ya da Maraş’ın açılmasında yer alan kişilerin pasaportunu iptal edeceklerini duyurdu. Pelekanos, “Yaptıkları hamlelerle Kıbrıs Rum Kesimi’nin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini yok saydılar” dedi.

AKP DESTEKLİ CUMHURBAŞKANI

Ersin Tatar, adadaki seçimleri AKP'nin müdahalesiyle kazanmıştı. Adadaki muhalefet partileri Ersin Tatar’ın kazandığı seçimle ilgili, Tayyip Erdoğan ve AKP Hükümeti'nin seçimlere doğrudan müdahale ettiğini, ayrıca Tatar'a büyük maddi destek sağladığını belirtmişti.
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