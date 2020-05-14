Samanyolu Haber /Gündem / Rumlar tepkili: Türkiye korona yardımı taşıyan uçağa izin vermedi /14 Mayıs 2020 10:34

Rumlar tepkili: Türkiye korona yardımı taşıyan uçağa izin vermedi

Güney Kıbrıs hükümeti, Çin'in uçakla gönderdiği tıbbi yardım malzemelerinin ülkeye ulaşmasına Türkiye tarafından engel olunduğunu duyurdu.

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Kıbrıs medyasında yer alan haberlere göre, Türk havacılık yetkilileri, Türkiye'nin hava sahasını kullanarak koronavirüsle mücadele kapsamında Kıbrıs'a tıbbi yardım malzemesi taşıyan Çin uçağını engelledi ve uçağın Türk hava sahasına girişine izin vermedi.

Ahvalnews'in Yunan Kathimerini Gazetesi'nden ve Kıbrıs medyasından aktardığı habere göre, uçağın pilotu, yeterli yakıt olmadığı için uçağın rotasını Rusya'ya kırdı ve Moskova'da bir havalimanına inerek yakıt ikmali yaptı.

Larnaka Havalimanı'na inmesi planlanan ve 36 ton tıbbi eldiven, maske, önlük ve diğer yardım malzemelerini taşıyan uçak, Türkiye'nin engellemesi nedeniyle Kıbrıs'a ulaşamadı.

The Cyprus Mail, konuyla ilgili haberinde uçakta yeterli yakıt olmadığı için pilotun yakıt ikmali için Moskova Havalimanı'na indiğini belirtti.

Kıbrıs Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos'a atfedilen açıklamalarda dikkat çeken bir başka husus ise, konuyla ilgili Kıbrıs Dışişleri Bakanı'nın gerekli adımları atması için bilgilendirildiği kaydedildi.

Uçağın çarşamba akşamı farklı bir rotadan Kıbrıs'a ulaşması bekleniyor.
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