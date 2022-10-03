Samanyolu Haber /Dünya / Rus Anayasa Mahkemesi 'ilhak anlaşmaları'nı onayladı /03 Ekim 2022 10:09

Rus Anayasa Mahkemesi 'ilhak anlaşmaları'nı onayladı

Rusya Anayasa Mahkemesi, Ukrayna’da dört bölgenin tartışmalı ve uluslararası tanınmayan referandumlar sonrasında ilhak edilmesini öngören anlaşmaların Rusya anayasasına uygun olduğuna karar verdi.

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DW'nin haberine göre, Rusya Anayasa Mahkemesi, Ukrayna'da dört bölgenin tartışmalı ve uluslararası tanınmayan referandumlar sonrasında ilhak edilmesini öngören anlaşmaların anayasaya uygun olduğuna karar verdi. Rusya'da devlet haber ajansı Tass’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi bugün yapılan görüşmede, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmasını öngören anlaşmaların anayasayla uyumlu olduğuna hükmetti. Anlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için Rus parlamentosunun iki kanadı Federasyon Konseyi ve Duma tarafından da onaylanması gerekiyor.

Rusya lideri Vladimir Putin cuma günü Ukrayna'da işgal edilen dört bölgenin ilhakını öngören anlaşmaları imzalamış, anlaşmalar onay için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ukrayna'nın Rusya kontrolündeki dört bölgesinde Rusya yanlısı yönetimlerin düzenlediği ve 27 Eylül'de sona eren beş günlük referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.
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