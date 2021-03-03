Rus aşısı Sputnik V için 3 ülkeden daha acil kullanım onayı

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Angola, Kongo ve Cibuti'nin sağlık otoriteleri tarafından koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V aşısının onaylandığını duyurdu.





Üç ülke de Sputnik V'yi acil durum kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında tescil etti.





Sputnik V bugüne kadar 42 ülkede kullanım için onaylandı.





Sputnik V daha önce sırasıyla Rusya, Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova ve Slovakya tarafından tescil edildi.