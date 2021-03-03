Samanyolu Haber /Dünya / Rus aşısı Sputnik V için 3 ülkeden daha acil kullanım onayı /03 Mart 2021 20:29

Rus aşısı Sputnik V için 3 ülkeden daha acil kullanım onayı

Rusya'da üretilen koronavirüs aşısı Sputnik V için 3 Afrika ülkesi yetkililerinden acil kulanım onayı için izin çıktığı belirtildi.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Angola, Kongo ve Cibuti'nin sağlık otoriteleri tarafından koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V aşısının onaylandığını duyurdu.

Üç ülke de Sputnik V'yi acil durum kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında tescil etti.

Sputnik V bugüne kadar 42 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik V daha önce sırasıyla Rusya,  Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova ve Slovakya tarafından tescil edildi.
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