Samanyolu Haber /Dünya / Rus aşısı Sputnik V iki ülkede daha onay aldı /10 Mart 2021 22:46

Rus aşısı Sputnik V iki ülkede daha onay aldı

Rusya'da üretilen Sputnik V adlı koronavirüs aşısına Fas ve Ürdün'de de acil durum kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında onay verildiği belirtildi.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Fas ve Ürdün'nün sağlık otoriteleri tarafından koronavirüse karşı Rusya menşeli Sputnik V aşısının onaylandığını duyurdu.

İki ülke de Sputnik V'yi acil durum kullanım yetkilendirme prosedürü kapsamında tescil etti.

Sputnik V bugüne kadar 49 ülkede kullanım için onaylandı.

Sputnik V daha önce sırasıyla Rusya,  Belarus, Arjantin, Bolivya, Sırbistan, Cezayir, Filistin, Venezuela, Paraguay, Türkmenistan, Macaristan, BAE, İran, Gine, Tunus, Ermenistan, Meksika, Nikaragua, Republika Srpska, Lübnan, Myanmar, Pakistan, Moğolistan, Bahreyn, Karadağ, Saint Vincent ve Grenadinler, Kazakistan, Özbekistan, Gabon, San-Marino, Gana, Suriye, Kırgızistan, Guyana, Mısır, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakya, Angola, Kongo, Cibuti, Sri Lanka, Laos, Irak, Kuzey Makedonya ve Kenya tarafından tescil edildi.
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