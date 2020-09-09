Rus aşısında umutlandıran gelişme

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, korona virüsüne karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında başkent sakinlerine aşı vurulmaya başlandığını belirtti. Rakova, “Bu çalışma, aşının herkesin kullanımına açık olacağı tarihe yaklaşmamızı sağlayacak. Araştırmanın ilk katılımcılarına bugün aşı yapıldı” dedi







Moskova Belediye Başkanı’nın sosyal gelişmeden sorumlu yardımcısı Anastasiya Rakova, korona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşının tescil sonrası araştırma çalışmaları kapsamında Moskovalılara aşı vurulmaya başlandığını söyledi. Sputnik’te yer alan habere göre, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Aşı yaptırmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Yoğun talep gördüğümüzü söyleyebilirim. Daha şimdiden 35 binden fazla Moskovalı başvuruda bulundu. Şu anda başkentte, korona virüsüne karşı aşılama çalışmaları altı sağlık kuruluşunda yapılıyor, ileride hastane sayısı 20’ye çıkarılacak.”





Moskova kent yönetimi ile Sputnik V isimli aşıyı geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, başkent sakinlerini deneye katılmaya davet ediyor, aşılama ücretsiz olarak yapılıyor, araştırmaya 40 bin gönüllünün katılması gerekiyor.





İKİ ETAPLI UYGULANACAK





Rakova’ya göre aşı iki etapta vurulacak. İlk etapta gönüllülere aşının ilk bileşeni, 21 gün sonra ise ikinci bileşeni verilecek. Bileşenler, içlerinde bulunan aktif maddeler açısından farklılık gösteriyor, bu yöntem bağışıklık savunmasının güçlendirilmesi için kullanılıyor.