Rus aşısını alan ilk AB üyesi Macaristan oldu

Geçen hafta Çin şirketi Sinopharm’la ön anlaşma imzalayan Macaristan, daha sonra da Sputnik V ile İngiltere’de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısınına acil kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu. Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verdi.







Ancak Avrupa Birliği mevzuatı, birlik üyesi ülkelere “acil uygulama” kapsamında, AB’nin merkezi olarak anlaşma yapmadığı şirketlerle de anlaşma yapma olanağı tanıyor. Bazı AB üyeleri, Pfizer-BioNtech aşısının beklenen miktarda üretilememesi ve talebe yanıt verememesi nedeniyle farklı yollardan aşı tedarik etmeye çalışıyor.



