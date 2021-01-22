Samanyolu Haber /Sağlık / Rus aşısını alan ilk AB üyesi Macaristan oldu /22 Ocak 2021 19:55

Rus aşısını alan ilk AB üyesi Macaristan oldu

Macaristan, Rusya'dan Covid-19 aşısı Sputnik V'yi alacağını açıklayan ilk Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke oldu.İki ülke arasındaki aşı anlaşmasına, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko imza attı. Macaristan, anlaşma kapsamında Rusya’dan 2 milyon doz aşı alacak.

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Geçen hafta Çin şirketi Sinopharm’la ön anlaşma imzalayan Macaristan, daha sonra da Sputnik V ile İngiltere’de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısınına acil kullanım onayı veren ilk AB ülkesi olmuştu. Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) şu ana kadar sadece Pfizer-BioNtech ve Moderna aşılarına acil kullanım onayı verdi.

Ancak Avrupa Birliği mevzuatı, birlik üyesi ülkelere “acil uygulama” kapsamında, AB’nin merkezi olarak anlaşma yapmadığı şirketlerle de anlaşma yapma olanağı tanıyor. Bazı AB üyeleri, Pfizer-BioNtech aşısının beklenen miktarda üretilememesi ve talebe yanıt verememesi nedeniyle farklı yollardan aşı tedarik etmeye çalışıyor.

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