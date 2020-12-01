Rus aşısının ilk dozunu alan 20 kişi COVID-19'a yakalandı

Euronews'in haberine göre Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.







Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti.





Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi’nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Covid-19’a yakalanmadığını söyledi.





Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.





İkinci Rus aşısı için geniş çaplı denemeler başladı





Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.





Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.





TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.





Son 24 saatte 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 895’e çıktı.