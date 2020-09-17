Samanyolu Haber /Gündem / Rus aşısının virüsten koruma süresi açıklandı /17 Eylül 2020 21:47

Rus aşısının virüsten koruma süresi açıklandı

Rusya'da koronavirüse karşı bulunduğu ifade edilen ikinci aşının bağışıklık kazandırma süresinin 6 ay olmasının beklendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Novosibirsk’te yer alan Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nin Zoonoz Hastalıklar Departmanı’nın başındaki Aleksandr Rıjikov, geliştirdikleri koronavirüs aşısına ilişkin, “Söz konusu aşı hayat boyu bağışıklık oluşturmuyor. Ki bu iyi bir şey zira kendimiz üstünden hayat boyu sürecek bir değişiklik meydana getirmemiş oluyoruz” dedi.

Rusya’nın halk sağlığı denetim ajansı Rospotrebnadzor’un Instagram hesabında yayınlanan naklen yayındaki açıklamasında Rıjikov, “Şu an için söyleyebileceğimiz, aşının minimum altı ay için bir bağışıklık oluşturduğudur” ifadelerini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre Rıjikov, bu süre dolunca gerekmesi halinde yeniden aşı olunabileceğini de belirtti.

Vektor Merkezi, geliştirdiği aşının klinik testlerine başlamak için 24 Temmuz’da Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan izin almıştı. Gönüllüler üstünde yapılan klinik araştırmalar 30 Eylül’de tamamlanacak.

Daha sonra aşının onaylanması ve klinik testlerin son aşamasının da onaydan sonra devam etmesi bekleniyor. Söz konusu süreç beklendiği gibi tamamlanırsa Vektor, Rusya’nın onaylanmış ikinci aşısı olacak.

Ülkede geliştirilen birinci aşı olan Sputnik V, dünyanın da tescil edilmiş ilk koronavirüs aşısı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus aşısının virüsten koruma süresi açıklandı Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:06:47