Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde toplamda yedi yerleşim biriminin Ukrayna güçlerinden geri alındığı belirtti. Ayrıca modern batı yapımı tanklar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere çok sayıda teçhizatın kullanılamaz hale getirildiği aktarıldı.





Bakanlığın açıklamasına göre, son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlarda Ukrayna ordusuna ait birçok stratejik tesis imha edildi. Bu süreçte yaklaşık 14 bin Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği iddia edildi.





30’dan fazla grup saldırısı gerçekleştirildi





Rusya, geçtiğimiz hafta içinde 30’dan fazla grup saldırısı gerçekleştirerek Ukrayna ordusunun altyapısını hedef aldı. Bakanlığın açıklamasında şu ayrıntılar yer aldı:





Kinjal hipersonik füzeler dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak Ukrayna’nın askeri sanayi tesisleri ve enerji altyapısı vuruldu.





İlk kez savaş koşullarında kullanılan Oreşnik orta menzilli balistik füze, Dnepropetrovsk’taki bir savunma sanayi tesisini başarıyla hedef aldı.

Bu saldırılarla Ukrayna’nın lojistik ve mühimmat üretim kapasitesine ağır darbe vurulduğu ifade edildi.





7 Yerleşim Rus Kontrolüne Geçti





Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde bulunan yedi yerleşim biriminin Ukrayna güçlerinden kurtarıldığını duyurdu. Ayrıca, Kupyansk, Svatovsky, Seversk ve Kurakhovsky yönlerinde Rus birliklerinin ilerleyişini sürdürdüğü bildirildi. Kurakhovo bölgesindeki çatışmaların Ukrayna güçlerinin savunma hatlarını zayıflattığı ve şehrin üç koldan kuşatma altına alındığı aktarıldı.





Rusya İçin Donbas'ta Kritik Başarılar





Savunma Bakanı Belousov, Kursk bölgesindeki operasyonları denetleyerek birliklerin ilerleyişini inceledi. Rus ordusunun, Ukrayna’nın savunma hattını derinlemesine yararak taktiksel üstünlük sağladığı bildirildi.





Rusya’nın, cephede sağladığı ilerlemeler ve modern askeri teknoloji kullanımı, bölgedeki stratejik üstünlüğünü pekiştirirken, çatışmaların giderek şiddetlendiği gözlemleniyor. Rus yetkililer, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ve Ukrayna’daki askeri hedeflerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti.