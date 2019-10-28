Türkiye sınırında Esed hazırlığı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "zaferin belgesi" diye nitelediği Soçi mutabakatının gerçekte Rusya'nın lehine olduğu ortaya çıkıyor.





Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki bölgede YPG'nin tahliye ettiği şehir ve kasabalara önce Rus askerleri, akabinde Esed rejimine bağlı kuvvetler yerleştirilecek.





RUS ASKERLERİ KAMIŞLI'YA KADAR GELDİ





Rusya Savunma Bakanlığının Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rus askeri polisinin mutabakata uygun olarak Suriye-Türkiye sınırında Acemi-Karakoza-Kobani-Koran, Kamışlı-Fakira, Kamışlı-Simalka güzergâhlarında devriye faaliyetinde bulunduğu kaydedildi.





İki ülke arasında Rusya'nın Soçi şehrinde geçen hafta varılan mutabakat gereğince YPG'nin yarın akşama kadar bölgeden ayrılacağı vurgulandı.





Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG'nin tahliye ettiği bölgelerin kontrolü Rus askerleri tarafından devralındı.





MÜNBİÇ VE TEL RIFAT DA RUSYA'NIN KONTROLÜNE GEÇECEK





Açıklamada, "29 Ekim saat 18:00’e kadar Kürt unsurlarının ve silahlarının Suriye-Türkiye sınırının 30 kilometre dışına çıkarılması gerekiyor. Bundan sonra Barış Pınarı Harekâtı alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.





Rusya'nın açıklamasında YPG'ye bağlı birliklerin silahlarıyla birlikte Münbiç ve Tel Rıfat’tan da çıkarılması gerektiği belirtildi.