Rus askerlerin bulunduğu nükleer tesiste esrarengiz olay: Çok sayıda ölü var

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinden gelen esrarengiz ölüm haberleri dikkatleri yeniden bölgeye çevirdi.







İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna’da işgal altındaki Zaporizhzhia nükleer santralinde meydana gelen esrarengiz bir olayda çok sayıda Rus askerinin öldüğü ve yaralandığı öne sürüldü.





İstasyonun bulunduğu Enerhodar belediye başkanı Dmytro Orlov, askerlerin “çok korktuklarını ve panik içinde koşuştuklarını” ve bazılarının şu anda hastanede yoğun bakımda olduğunu söyledi.





Putin’in askerlerinin nükleer santrali silah depolamak için kullandığı bilinse de meydana gelen ‘esrarengiz olayın’ nedeni henüz bilinmiyor. Ancak olayın nükleer santralde meydana gelmesi olası bir sızıntı ihtimalini gündeme getirdi.





‘BÖLGEDE GERGİNLİK HAKİM’

Ukrayna nükleer ajansı Energoatom’un başkanı Petro Kotin, geçtiğimiz hafta, 500 kadar Rus askerinin bölgeyi kontrol etmesiyle durumun ‘son derece gergin’ olduğu konusunda uyarmıştı.





Kotin, nehrin karşı yakasındaki şehre atıfta bulunarak, “İşgalciler, Dnipro nehrinin diğer yakasıdan ve Nikopol bölgesinden malzemeleri nükleer santrale taşıyor. Çevreyi fiziksel olarak kontrol ediyorlar. İşgalcilerin ağır makineleri ve silahları ve patlayıcıları olan kamyonları Zaporizhzhia nükleer santralinde kalmaya devam ediyor’ dedi.





9 ASKERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Belediye Başkanı Orlov da esrarengiz can kayıpları ile ilgili açıklama yaparak, 9 askerin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Askerlerden birinin yoğun bakımda tutulduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi. Orlov, “Askerlerin bir kısmı öldü. Ama şu an tam sayıyı söyleyemeyiz. Burada o kadar büyük bir korku yaşandı ki, askerler panik içinde istasyonun çevresinde koşuşturuyorlardı.” dedi.





Ukrayna’nın elektriğinin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Zaporizhzhia santrali, 4 Mart’ta Rus güçleri tarafından ele geçirilmişti. Rus birlikler şimdi idari binaları ve istasyonu kontrol ediyor.



