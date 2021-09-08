Samanyolu Haber /Dünya / Rus bakan, tatbikat sırasında öldü /08 Eylül 2021 13:03

Rus bakan, tatbikat sırasında öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in bir tatbikat sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

SHABER3.COM

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in Kuzey Kutup Bölgesi’de yaşanabilecek acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında, birisinin hayatını kurtarmak adına yaşamını yitirdiği belirtildi. Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, 55 yaşındaki Ziniçev’in bir başkasını kurtarırken trajik biçimde ölmesiyle ilgili ayrıntıları anlattı. Telegram kanalından açıklama yapan Simonyan, “Ziniçev ve bir operatör kıyının kenarında duruyor. Operatör kayıp suya düşüyor. Yanlarında başkaları da bulunuyor. Ancak kimse daha neler olup bittiğini anlamadan Ziniçev adamın arkasından suya atlıyor ve bir kayaya çarpıyor. Onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybediyor. Huzur içinde yat” ifadelerini kullandı. Leningrad’da 18 Ağustos 1966 tarihinde doğan Ziniçev, St. Petersburg İşletme ve Hukuk Enstitüsü Ekonomi Fakültesi ile Finans ve Kredi Fakültesi’ni bitirdi. Ziniçev, 2013 yılında Rusya Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı profesyonel eğitim aldı.
1984-1986 yıllarında Sovyetler Birliği ordusunun Kuzey Filosu’nda görev yaptı. 1987-2015 yıllarında devlet güvenlik kurumlarında çalıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla 2020 yılında Acil Durumlar Bakanı olarak göreve atandı.
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