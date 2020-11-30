Rus basınında 15 Temmuz ve sonrasında yaşananlar, Akıncı davasında kararların açıklanması sonrası yeniden detaylıca ele alınmaya başladı. Rusya’nın önde gelen yazılı basın kuruluşu VZGLYAD gazetesi, Türk mahkemesinin Temmuz 2016'da darbe girişimine katılanların müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararını yorumladı.





haberrus.ru'da yer alan çeviri habere göre Rusya Güncel Orta Doğu Araştırma Merkezi Başkanı Türkolog Gümer İsaev’in VZGLYAD gazetesine verdiği demeçte, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin Erdoğan’ın kendisi tarafından kendi konumunu güçlendirmek için Erdoğan’ın kendisi tarafından uydurulduğu ve planlanarak sahnelendiği iddiasını dile getirdi.





Türkolog Gümer İsaev, ”2016 olaylarından sonra, bir dizi muhalif güç baskı altına alınarak silindir gibi ezildi. Dolayısıyla bugün Erdoğan ülkenin siyasi yaşamında tekel olmaya devam ediyor. “ dedi.







‘Bence 2016 darbe girişimi Erdoğan tarafından uydurulmuştu’





İsaev, 2016 sonrası yaşananları alt alta koyarak " Erdoğan, kendi konumunu güçlendirmek ve ülkedeki tüm muhalefeti temizlemek için bahane bulmak adına bir 'darbe' sahneledi" dedi.





‘Hala bu olaylara karışmaları çok şüpheli olan çok sayıda insana nasıl zulmedildiğini gözlemliyoruz.’ diyen İsaev, 15 Temmuz sonrası yaşananlar hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Sadece ordu değil, aynı zamanda tüm muhalif güçler de baskı silindiri altında ezildi. Darbeleri önleme bahanesiyle toplumda geniş çaplı bir tasfiye yaşandı. Hala bu olaylara karışmaları çok şüpheli olan çok sayıda insana nasıl zulmedildiğini gözlemliyoruz. Tüm bunlar toplumun zımni rızasıyla oluyor ve insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuyor. ”





İsaev, bugün Türkiye'de parlamentoda sadece sistematik göstermelik bir muhalefet olduğuna inandığını, muhalefetin iktidar mücadelesi için yasal, anayasal mekanizmaları olduğunu ancak verimli kullanamadığını söylüyor. ‘Örneğin iktidarda olmayan bir partiden adaylar belediye başkanı seçimlerini kazanabilir’ diyen Rus uzman, Cumhuriyet Halk Partisi veya Halkların Demokrasi Partisi gibi sol partilerin yerel seçimleri kazandığından örnekler verdi.





Isaev ayrıca Erdoğan’ın ülkenin siyasi hayatının tekeli olmaya devam ettiğini ve konumunu korumak için çeşitli hileler yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini vurguluyor.





‘Muhalefetin hükümeti darbe ile devirmek için girişimlerde bulunmasına gerek yok’





‘Bu durumda muhalefetin de artık hükümeti darbe ile devirmek için girişimlerde bulunmasına gerek yok.’diyen Isaev, Türkiye’deki muhalefetin yasal ve anayasal mekanizmaları kullanarak iktidara gelmenin yollarını bulması gerektiğini belirtiyor.







