Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını duyurdu: Putin, Ukrayna'yı ilhak planlarını rafa kaldırdı /12 Eylül 2022 12:11

Rus basını duyurdu: Putin, Ukrayna'yı ilhak planlarını rafa kaldırdı

Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği toprakları ilhak etmek için yapmayı planladığı referandumları, Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmesinin ardından askıya aldığı belirtildi.

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Altı ay süren direnişin ardından, karşı saldırıya geçen Ukrayna ordusu, Moskova'ya geri adım attırdı. 

Rusya daha önce Ukrayna'da işgal ettiği toprakları ilhak etmek için referandumlar yapacağını açıklamıştı.

Rus basına, son haftalarda Ukrayna'nın karşı saldırıya geçmesinin ardından referandum planlarının Moskova tarafından askıya alındığını duyurdu. 

Bağımsız Rus haber sitesi Meduza'ya konuşan kaynaklar, referandumlara hazırlık yapmak için Harkov ve Zaporojye'ye gönderilen Kremlin bağlantılı siyasi strateji uzmanlarını geri çağrıldığını öne sürdü.

Rusya'nın mart ayında ele geçirdiği Herson'daki siyasi strateji uzmanlarının ise geri çağrılmadığı belirtildi. 

Rusya'da Vladimir Putin'in kurduğu iktidar partisi Birleşik Rusya, geçen hafta referandumların Rusya Ulusal Birlik Günü 4 Kasım'da yapılmasını teklif etmişti. 

Kaynaklar, Rusya'nın normal şartlarda resmi referandum tarihini kısa süre içinde açıklamayı planladığını, ancak Ukrayna'nın karşı saldırısının durumu değiştirdiğini ifade etti: "Artık kimse Kasım'dan söz etmiyor".
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