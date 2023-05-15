Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını: Erdoğan ilk turda kazanamadı /15 Mayıs 2023 12:45

Rus basını: Erdoğan ilk turda kazanamadı

Türkiye’de yapılan seçim sonuçları Rus basınında yoğun takipte.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Hem televizyon kanalları hem de sosyal medya platformları sonuçları anlık olarak vererek seçimleri yakından takip etti.

Ülkenin önde gelen gazeteleri Kommersant, Vedomosti ve RBK Erdoğan'ın seçimi ilk turda bitiremeyişine vurgu yaparken diğer yayın organları oy oranlarını öne çıkardı.   İki gazete sırasıyla ilgili haberlerinde "Erdoğan Türkiye başkanlık seçimlerinin ilk turunda zafer elde edemedi" ve "Erdoğan başkanlık seçimlerinin ilk turunda kazanamadı" başlıklarıyla çıktı.

Gazeteler meclisteki partilerin sandalye sayılarına ve liderlerin bireysel olarak aldıkları oylada da dikkat çektiler.

Mecliste Erdoğan’ın partisi AK partinin elde ettiği milletvekili ile çoğunluğu almasının halkın halen Erdoğan’a destek verdiği gerçeğine vurgu yapan Rus gazeteleri, buna rağmen Erdoğan'ın ilk turda seçimleri bitiremeyişine vurgu yaparak haber başlığında "ilk turda kazanamadı" ifadesine yer verdi.

Ayrıca yurt dışı seçmenlerine de dikkat çekilen bazı haberlerde, yurt dışı seçmenlerinin yarıdan fazlasının Erdoğan'a oy verdiğine vurgu yapılıyor.
Rus basınında öne çıkan analizlerde, Rusya ile iyi ilişkiler yürüten Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta başlanlığı ‘kıl payı’ kaçırdığı ancak kinci turda seçimleri rahat bir şekilde kazanacağı yorumları yapılıyor.
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