Rus Basını: Erdoğan kılıcını çekti büyük bir savaşa hazırlanıyor

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye’de siyaset, muhalefete yönelik art arda gelen operasyonlarla yeni bir çıkmazda. Başlarda, CHP belediyelerine yönelik başlatılan operasyonlar, bugün ana muhalefetin zirvesine, CHP lideri Özgür Özel'e kadar uzandı. Özel hakkında açılan dava, muhalefet çevrelerinde, 'yargı eliyle tasfiye' şeklinde yorumlandı.





2023 yerel seçimlerinden sonra güç kaybeden ve kamuoyu yoklamalarında tabanı giderek daraldığı görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kontrolü yeniden sağlamak adına 'karanlık bir rota belirlediği' konuşuluyor ve tüm bu yaşananlar yalnızca Türkiye değil, dış dünyada da dikkatle izleniyor.





Rusya’nın resmi haber ajansı RIA Novosti’de, 9 Temmuz'da, Mihail Katkov imzasıyla yayımlanan bir yazı, “Erdoğan Yatağanı Çekti: Türkiye Büyük Bir Savaşa Hazırlanıyor” başlığını taşıyor. Rus uzmanların analizlerine de yer verilen yazıda, Ankara’daki gelişmelerin siyasi ve yapısal boyutlarıyla 'ciddi bir krize' dair işaretler taşıdığı vurgulanıyor.

İşte, o yazıdan öne çıkanlar...





DARBE ÜSTÜNE DARBE





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük şehirleri yöneten muhalif liderlere karşı başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyası devam ediyor. İlkbaharda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cezaevine gönderilmişti. Tam 100 gün sonra, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltına alındı. Ayrıca İzmir'in eski belediye başkanı Tunç Soyer de tutuklananlar arasında yer alıyor.





Türkiye'de neler oluyor?





Yeni tutuklama dalgası 4 Temmuz'da başladı. İlk olarak Soyer gözaltına alındı. Ayrıca polis, 130 çalışma arkadaşını da hedef aldı. Ardından Adana, Adıyaman ve Antalya'da operasyonlar düzenlendi. Yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet alma, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama yer alıyor. Soruşturmanın başlıca tanığı, savcılığın iddiasına göre bu suç ağını yönetmiş, ancak şimdi pişmanlık duyarak adaleti sağlamaya yardım eden iş insanı Aziz İhsan Aktaş olarak gösteriliyor.









Tutuklanan tüm isimler ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi. Partinin lideri Özgür Özel de yargısal süreçle karşı karşıya. 2023 yılındaki parti kurultayında oy manipülasyonu iddiasıyla açılan dava 30 Haziran'da görülmeliydi, ancak son anda duruşma Eylül ayına ertelendi. Eğer Özel davayı kaybederse, liderlik koltuğu iki yıl önce Erdoğan'a seçimde yenilen Kemal Kılıçdaroğlu'na geri dönebilir.





İKTİDAR 'SİSTEMİK BİR KRİZ' İLE KARŞI KARŞIYA





Moskova'daki Ulusal Araştırma Üniversitesi Ekonomi Yüksek Okulu'na bağlı Asya ve Afrika Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen bilim insanlarından Türkolog Aleksey Obraztsov, 'Erdoğan'ın geçen yılki belediye seçimlerindeki yenilgisinin intikamını almaya çalıştığını' düşünüyor.





RIA Novosti'ye konuşan Obraztsov' göre, "[Erdoğan] ulusal düzeyde hâlâ kazanabiliyor, ancak yerel düzeyde zorlanıyor. Görünüşe göre cumhurbaşkanı, muhalif liderleri yolsuzlukla suçlayarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reytingini yükselteceğine inanıyor. Ancak ceza davaları öyle hazırlandı ki, birçok kişide şüphe uyandırdı. Çok daha kaliteli hazırlanabilirdi, ancak Erdoğan muhtemelen kadro açığıyla karşılaştı. Bu, iktidar rejiminin sistemik krizine işaret ediyor."





Ayrıca mesele şehri kimin yönettiği değil, halka kimin daha fazla yarar sağladığı. Örneğin, 2023 depremi, muhalefetin bina inşaatlarına iktidar partisinden daha dikkatli yaklaştığını gösterdi.





"ERDOĞAN'IN 'İKİ SENARYOSU' VAR"





Öte yandan, Siyasi Teknolojiler Merkezi Birinci Başkan Yardımcısı Aleksey Makarkin, Erdoğan'ın seçimlere hazırlandığını, ancak henüz kararını vermediğini düşünüyor.









Makarkin'e göre, "Görünüşe göre [Erdoğan'ın] iki senaryosu var: Birincisi, yeni dönemde de seçilmek, ancak bu sadece erken seçimlerle mümkün. İkincisi, 2028'e kadar dayanmak ve yerine bir halef getirmek. Her iki durumda da önceden muhalefeti maksimum düzeyde zayıflatması gerekiyor. Zira muhalefet son yıllarda giderek güçleniyor."





Makarkin, sözlerine şöyle devam ediyor:





Erdoğan, vatandaşlarını, iktidarına alternatif olmadığına ikna etmeye çalışıyor. Aynı zamanda sadece rakiplerini zayıflatmayı değil, onları bölmeyi ve kısmen kendi tarafına çekmeyi de umuyor...