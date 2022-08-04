Samanyolu Haber /Dünya / Rus basını: Erdoğan'ın iktidarı sallantıda, Putin onu kurtarmak için sürpriz teklif yapacak /04 Ağustos 2022 11:12

Rus basını: Erdoğan'ın iktidarı sallantıda, Putin onu kurtarmak için sürpriz teklif yapacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’le yeniden bir araya geleceği toplantıya ilişkin önemli bir iddia gündeme geldi. Rus basını, iki liderin masaya yatıracağı konuları ele alırken, Putin'in Erdoğan'a sürpriz teklifte bulunacağını yazdı.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuz ayında İran’da yapılan üçlü zirvenin ardından yarın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. İki liderin görüşmesi öncesinde, Rus basını, masaya yatırılacak konuları gündeme taşıdı.

Sözcü'nün haberine göre, Russia Today bünyesinde bulunan İnosmi, masadaki en önemli konunun Türkiye’nin Suriye’ye yönelik olası operasyonu olacağını aktardı.

Gazete, Erdoğan’ın Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Putin’den Suriye konusunda baskı gördüğünü ve bu bağlamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun "Suriye’de teröristlere karşı Esad yönetimini destekleyeceğiz açıklaması yaptığını" yazdı. Görüşmelerde, Ankara ve Şam’ın uzlaştırılmasında ısrar edildiği ve bunun olumlu sonuçlarının alınmaya başlandığı da vurgulandı.

PUTİN’DEN ERDOĞAN’A SÜRPRİZ TEKLİF
İki liderin sadece Suriye dosyasını değil, Karadeniz, Kafkaslar, Libya, Kızıldeniz ve Orta Asya ülkeleriyle ilgili konuları da görüşeceği kaydedildi. Çin-Tayvan krizinin de önemli bir gündem başlığı olacağı vurgulandı.

Gazete, Erdoğan’ın iktidarının "sallantıda" olduğu için Rus liderle yapacağı görüşmenin önemine de dikkat çekerken, "Putin, onu yeniden kurtarmaya hazır" ifadesinde bulunuldu. Görüşmede, Putin’in Erdoğan’ı ‘Türk Lirası'nın yeniden değer kazanmasını sağlamak için’ BRICS’e katılmaya davet edeceği de öne sürüldü. BRICS terimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın ekonomilerini kastetmek için kullanılıyor.

Gazete, Türk Lirası üzerindeki güçlü baskıyı hafifletecek, enerji alımları için dövizin devam eden tükenmesini durduracak ve Türkiye’yi Rus gazını güney ve orta Avrupa’ya taşımak için kilit bir merkez haline getireceğini de yazdı. Erdoğan’ın Türk Lirası üzerindeki baskıyı azaltarak seçimlere eli daha güçlü girmek isteyeceği vurgulandı.

Öte yandan, Soçi buluşmasında Türkiye'nin koordinasyonunda uygulamaya geçirilen tahıl koridoru anlaşmasının işleyişinin ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin de ele alınacağı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus basını: Erdoğan'ın iktidarı sallantıda, Putin... Sonraki Haber >>

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Nurettin Canikli'ye memlleketi Giresun'da protesto şoku

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:32:05