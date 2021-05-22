Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını: Rus jetinin düşürülme emrini dönemin komutanı Abidin Ünal verdi /22 Mayıs 2021 12:56

Rus basını: Rus jetinin düşürülme emrini dönemin komutanı Abidin Ünal verdi

24 Kasım 2015'te Suriye sınırında sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk F16'lar tarafından düşürülen Rus Su-24 savaş uçağının düşürülme emrini kimin verdiği Rus basınında yeniden gündem oldu.

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haberrus.ru sitesinde yer alan habere göre Rus basını, Türk yetkililerin F16 savaş pilotunun kendi insiyatifiyle Rus uçağını düşürdüğü iddialarını gerekçi bulmayarak vur emrinin doğrudan dönemin Türk Hava Kuvvetleri Komutan Abidin Ünal'dan geldiğini yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen Rus AVİAPRO haber sitesi, Nordic Monitör'e dayandırdığı haberinde Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta Rus cephe hattında keşif uçuşu yapan Rus Su-24M bombardıman uçağının görülmesi üzerine Rus askeri uçaklarına herhangi bir uyarı yapmadan saldırı emri verdiğini iddia etti.

Rus haber sitesi, iki Rus savaş uçağının sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle telefonla Hava Kuvvetleri Komuta'nına bildirildiği ve ondan emir beklendiği, telefonda Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın iki Rus uçağının bizim sınırımızın üzerinden geçtiği söylendiğinde, Türk hava sahasını geçiyorlarsa uçakları düşürmelerini emrettiği ve telefonu kapattığı, bu konuşmadan iki dakika sonra da sınırda Rus Su-24 savaş uçağının Türk F16'lar tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor.

Haberde mahkeme tutanaklarında geçen ifadelere yer veriliyor. '15 Ağustos 2017'de mahkemede (darbe soruşturmaları çerçevesinde) ifade verirken, 45 yaşındaki Kurmay Albay Ali Durmuş, "Hava Kuvvetleri komutanlığı Ünal'a iki Rus savaş uçağının 24 Kasım 2015'te Suriye sınırındaki Türk hava sahasını ihlal ettiğini telefonla arayarak bildirdi ve emriniz nedir diye soruldu. Ünal onlara saldırı emri verdi ve bu da Rus Su-24M'nin Suriye sınırı yakınlarında, Türkiye'nin Hatay ili ile Suriye'nin Lazkiye vilayetinin dağlık arazide buluşma noktası yakınında bir Türk F-16 savaş uçağı tarafından vurulmasıyla sonuçlandı.' dedi

Haberde Türk yetkililerin Rusya'nın Su-24M bombardıman uçağının F-16 savaş pilotunun aldığı bir kararla düşürüldüğünü belirterek, bizzat Türkiye'nin askeri komutanlığının suçunu kategorik olarak reddetmesinin dikkat çekici olduğu belirtilmiş.

Daha önce Suriye sınırında 24 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağının vurulma emrini verdiği iddiaları ortaya atılan Emekli Korgeneral Mehmet Şanver yazdığı kitabında o gün yaşananları detaylıca anlatmış ve emrin dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'dan geldiğini yazmış bu da basına yansımıştı.
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