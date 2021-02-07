Rus Basını Soylu'nun sözlerini yorumladı: ABD ile ilişkileri bitiriyorlar mı?

Rus basını, Soylu’nun 15 Temmuz söylemi bağlamında Türkiye-ABD ilişkileri ve Erdoğan’ın bundan sonraki politikalarının nasıl olacağını masaya yatırıyor.





Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestia’da , Türkiye ile ABD ilişkilerinde yeni bir krizin daha ortaya çıktığı, Ankara ve Erdoğan yönetiminin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Washington'un olduğuna dair açıklamalarının Türkiye ve ABD arasındaki ilişkileri bir kez daha kopma noktasına getirdiği belirtiliyor.





haberrus.ru'da yer alan çeviriye göre Ankara başlangıçta Biden yönetiminin gelişiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ısınacağını umuyordu ancak işler beklendiği gibi gitmiyor.





Haberin devamı ise şöyle:





"Yeni Amerikan liderinin "Türkiye'nin batılı müttefiklerini endişelendiren insan hakları eylemleri nedeniyle daha sert bir yol izleyeceği" söylemleri ilişkileri zora soktu.





İlişkilerin olumlu bir seyir izlememesi üzerine de İçişleri Bakanı, 15 Temmuz 2016'da ABD'yi darbeyi organize etmekle suçladı.





Amerikan Dışişleri Bakanlığı’ndansa jet yalanlama geldi. ABD, bu tür ifadeleri tamamen yanlış ve temelsiz olarak nitelendirdi. ‘Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ABD'nin Türkiye'deki olaylara müdahil olmasına ilişkin bu ve diğer asılsız ve sorumsuz açıklamaları, Türkiye'nin NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak statüsüyle bağdaşmıyor’ dedi."

Izvestia, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine geniş bir dosya ayırdı







IZVESTIA: ANKARA SÖYLEM Mİ DEĞİŞTİRDİ?





Rus İzvestia gazetesi, Ankara’nın, daha önce darbeyle ilgili Fethullah Gülen'in ismini öne çıkarmasına rağmen Süleyman Soylu'nun söylem değiştirdiğini belirtiyor. Soylu'nun bu söyleminin Ankara'nın resmi görüşü ile çeliştiğinin altını çiziliyor.





Haberin devamında "darbe girişimi sonrası hükümette, orduda, mahkemelerde, özel eğitim kurumlarında ülke genelinde büyük tasfiyeler yaşandı ve Gülen Hareketi'yle bağlantısı olduğu gerekçesiyle yaklaşık 292.000 bin kişi tutuklandı, 150.000 kişi işini kaybetti. Düzinelerce medya kuruluşu kapatıldı ve bazı muhalif milletvekilleri ve gazeteciler hapse atıldı. Gülen, darbe girişimine karıştığını reddediyor. Bu arada Ankara iade edilmesi konusunda ısrar ediyor. Washington, Türk makamlarından güvenilir kanıt bulunmadığını öne sürerek bu talepleri reddediyor." deniyor.





ABD'NİN DESTEKLEDİĞİ AKP'NİN RUSYA'YA YÜZÜNÜ DÖNMESİ WASHINGTON'U ÇİLEDEN ÇIKARDI





Şu ifadeler de haberden:





"Erdoğan iktidara yeni geldiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi ABD tarafından desteklendi, ancak zamanla bir Amerikan projesi olmaktan çıktı ve daha bağımsız hale geldi. Örneğin Barack Obama, Türkiye'nin ağırlıklı olarak İslami nüfusa sahip demokratik bir ülke örneği, Avrupa, Orta Doğu ve Müslüman dünya arasında bir tür köprü olmasını umuyordu. Amerikan başkanı, Erdoğan'ı ılımlı bir Müslüman lider olarak gördü ve onu en dostane ve güvenilir ilişkiler kurmayı başardığı beş mevkidaşından biri olarak adlandırdı. Ancak zamanla her iki lider de birbirleriyle ilgili hayal kırıklığına uğradı. ABD ile ilişkiler soğumasına rağmen Ankara'nın ilişkileri NATO çerçevesinde devam etti, Türk ordusunun yeni silahlara ihtiyacı olduğunda Ankara ilk önce eski müttefiki Washington'un yardımını bekledi. Ancak Amerikalılar bunu yapmadı. Bunun üzerine Türkiye Rusya'ya döndü. Rus S-400 Triumph füze sistemlerini satın alması konusunda anlaştı. Bu Washington'u çileden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir eylem inatlaşma olarak kabul edildi ve NATO'nun bütünlüğüne bir darbe olarak görüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'nın aklını başına getirmek için Türkiye ekonomisi için oldukça acı veren yaptırımlar getirdi."



