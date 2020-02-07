Rus basınından flaş iddia

Rusya basını Suriye’deki gelişmelerden yola çıkarak AKP’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetimini eleştirmeye devam ediyor. Federal Haber Ajansı (riafan.ru), “İdlib’deki el-Nusra teröristlerini kurtarmaya çalışan Erdoğan Türk Ordusunu ateşe attı” başlığını kullandı.







Rus riafan.ru haber sitesinde, Valentin Melikov imzalı “İdlib’deki el Nusra teröristlerini kurtarmaya çalışırken Erdoğan Türk ordusunu bir “kazanın” içine attı” başlıklı analizde Suriye Arap Ordusu’un genişletilmiş birliklerinin Kuzeybatı Suriye yönünde ilerlerken Serakip kentini tamamen kuşattığı belirtildi. İdlib’de şekillenen “kazan”ın içinde yalnızca Nusra Cephesi’nin değil, Türklerin de yer aldığı kaydedilen yazıda, “Afis ve Selahiye’nin de kurtarılmasıyla Serakip tamamen abluka altına alındı”, ifadesine yer verildi.





Bazı savaşçıların kaçmayı başardığı fakat Ternaba, Mardih, Hacı Halil Vadisi ve El Ukeyp Vadisi’ndeki Türk gözlem noktalarının abluka altında kaldığı kaydedilen yazıda eski adı Kaplan Kuvvetleri olan Özel Kuvvetler Birimi’nin M4 ve M5 otoyolları arasındaki noktayı yarmak suretiyle kentin batısına ulaşmayı başardıkları da ileri sürüldü.





Analizde, daha önce Hama-Halep arasındaki stratejik M5 yolununun kurtarılmasını önlemek ve Özel Kuvvetler Birimi’nin saldırısını engellemek amacıyla Türkiye’nin, Serakip’in dört bir yanına gözlem noktaları diktiğinin altı çizilirken, bunun sonucunda Suriye Ordusu’nun militanlara saldırdığı ve birkaç Türk askerinin öldürüldüğü iddia edildi.





Analizde, hükümet güçlerinin İdlip’in merkezine 8 kilometre mesafede oldukları belirtilirken, Türkiye’nin kurduğu yeni gözlem noktasına da 6 kilometre yakınlıkta oldukları kaydedildi.





“Erdoğan, El Nusra teröristlerini kurtarmaya çalışıyor”





Haberde, Erdoğan’ın Şam’a ültimatom vererek Özel Kuvvetler Birimi’nin İdlip bölgesinde bulunan Türk gözlem noktalarından geri çekilmelerini istediği, AKP milletvekillerine yönelik konuşmasında da Suriye ordusunu tehdit ettiği aktarıldı. Türkiye’de Erdoğan’ın politikalarına yönelik memnuniyetsizliğin arttığı, muhalefet partilerinin Erdoğan’ı 2018’de İdlip ile ilgili üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirememekle suçladıkları iddia edildi.





Öte yandan, Batı’nın Türkiye’den bağımsız olarak İdlip’e yönelik ilerlemeyi paralize etmeye ve Nusra Cephesi’nin hezimete uğratılmasını da engellemeye çalıştıkları da iddia öne sürüldü. Yazıda, bu amaçla BM’nin Güvenlik Konseyi’nin kullanıldığı, öte yandan Şam tarafından kontrol edilemez ise İdlip’in teröristler için bir vaha olacağı vurgulandı.





“İdlip’in anahtarı Rusya’dır”





Türkiye’nin İdlip konusunda hala Rusya ile işbirliği yapmaya devam ettiği belirtilen analizde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın zamanda Putin ile Erdoğan arasında bir görüşme olabileceğinden bahsettiği belirtildi. Türkiye ile Rusya’nın kaygılarının farklı olduğu, Ankara’nın özellikle yeni bir mülteci dalgasından endişe duyduğu, Moskova’nın ise bölgenin El Kaide’ye bağlı saldırgan teröristlerin merkezi haline gelmesinden endişe ettiği dile getirildi.