Samanyoluhaber.com - Moskova



Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü aynı zamanda ABD yapımı 8 JDAM güdümlü hava bombası, 7 HIMARS roketi ve 207 adet insansız hava aracının da imha edildiği duyuruldu.



Ayrıca Rus birlikleri, savaşın başlangıcından bu yana toplamda 661 Ukrayna uçağını düşürdüğü açıklandı.



Donetsk yönünde çok sayıda cephede Rus birlikleri ilerliyor



Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Konstantinovsk yönünde geniş bir cephede ilerleme kaydettiğini açıkladı. “Konstantinovsk yönünde, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Aleksandropol ve Panteleymonovka’nın batısında oldukça geniş bir cephede ilerlediğini görüyoruz,” denildi.



Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (UAF) Çasov Yar ve Dzerjinsk çevresinde Rus ordusunun ilerleyişini durdurmakta başarısız olduğu verilen bilgiler arasında. Ayrıca, Rus birliklerinin Krasnoarmeysk, Krasnolimansk ve Velikonovoselkovsk yönlerinde aktif saldırılar yürüttüğünü vurgulandı.



Rusya Savunma Bakanlığı ve yeni bölgelerin yönetimlerinden edinilen bilgilere göre: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 141 farklı nokta ateş altına alındı. Bunlar arasında askeri araç ve personel yoğunlukları, silah ve mühimmat depoları, İHA operatörlerinin eğitim merkezleri ve taktik füze sistemlerinin konuşlandığı alanlar bulunuyor; Hava savunma sistemleri, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağı, 207 insansız hava aracı (İHA), 8 JDAM güdümlü bomba ve 7 HIMARS çok namlulu roketatar sistemine ait füzeyi düşürdü; “Kuzey” birlik grubu, Kursk bölgesinde Ukrayna birliklerini imha etme operasyonuna devam etti. Bu cephede Ukrayna ordusunun yaklaşık 190 asker kaybı yaşadığı bildirildi.