Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri Donetsk’te ilerliyor /04 Ekim 2024 11:23

Rus birlikleri Donetsk’te ilerliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DPR) bulunan Ugledar şehrinin Rus birlikleri tarafından kontrol alındığını ve tamamen Ukrayna askerlerinden arındırıldığını duyurdu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Şehirde 2014 yılından beri Ukrayna'nın en sağlam savunma hatları bulunuyordu ve rus ordusu iki senedir burayı almak için uğraşıyordu.
Bakanlık, Vostok güç grubuna bağlı birimlerin kararlı eylemleri sonucunda şehrin kontrolünün ele geçirildiğini belirtti.

Ugledar, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Yuzhnodonetsk yönündeki son önemli savunma noktasıydı. Bu gelişme, Rus birliklerine Zaporozhye bölgesi ve Kurakhovo sınırındaki Velikaya Novoselka’ya doğru ilerleme fırsatı sağladı.

Ayrıca, Donetsk-Mariupol otoyolunun tamamen güvence altına alınması ve Volnovakha’nın saldırılardan korunması açısından da önemli bir adım oldu.

Makayevka Rus birliklerinin kontrolünde

Yine Donetsk bölgesinde olan Makeyevka yerleşim yeri de geçen hafta Rus birliklerinin kontrolüne geçti. 

Bu gelişme de Rusya’nın Donbass’taki konumunu güçlendirirken, Ukrayna ordusu büyük kayıplar vermesine yol açtı. Gelen haberlere göre son bir haftada tutsak olan Ukraynalı asker sayısı bin kişiyi geçti.

Buna mukabil Ukrayna ordusu, Rusya’ya yönelik geniş çaplı İHA saldırılarıyla dikkat çekiyor. Son haftalara artan bu saldırılar, Rusya’nın farklı bölgelerine yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Volgograd, Rostov, Voronej, Belgorod, Bryansk, Kursk bölgeleri ve Azak Denizi üzerinde bir hafta içinde 300’e yakın Ukrayna İHA’sı düşürüldü.

Bu gelişmeler, çatışmaların daha da derinleşeceğine ve bölgedeki dengenin sürekli değişeceğine işaret ediyor.
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