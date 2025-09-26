Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Savunma Bakanlığı, 2025 yılı başından itibaren askeri operasyonlar kapsamında toplam 4.714 kilometrekarelik bir alanın kontrol altına alındığını açıkladı. Bakanlık, bu rakamı bölgelere göre ayrıntılandırdı. Kontrol altına alınan topraklar daha çok Donetsk ve Harkov bölgelerinde bulunuyor.





Bu yılın ilk 9 ayında Donbas bölgesinde 205 yerleşim yeri Rusların kontrolüne geçti. Bölgede temas hattında şiddetli çatışmalar halen sürüyor.





Ukrayna'nın 1991 Sınırlarına Dönmesi Mümkün Değil





Bu arada, ABD Ordusundan emekli Yarbay Daniel Davis, Ukrayna'nın Rusya'yı yenemeyeceğini ve 1991 sınırlarına ulaşamayacağını öne sürdü. Analist, stratejik üstünlüğün Rusya'da olduğunu iddia etti.





Emekli ABD Ordusu Yarbayı ve askeri analist Daniel Davis, Ukrayna'nın devam eden savaşta Rusya'yı yenme ve 1991 yılındaki sınırlarına geri dönme ihtimalinin bulunmadığını savundu. Davis, Deep Dive isimli YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Aslında bunu özel askeri operasyonun (SVO) başından beri söylüyorum ve bu süre boyunca tek bir görüşe bağlı kaldım - Ukrayna asla kazanamaz ve 1991 sınırlarına dönemez" ifadelerini kullandı.





Davis, Ukrayna'nın yenilgiden kaçınmasına yardımcı olacak bir askeri yol olmadığını iddia ederek, yapılacak her türlü analizin stratejik düzeyde Rusya'nın lider konumunu teyit edeceğini öne sürdü.