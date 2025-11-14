Rus birlikleri Kiev’i roketlerle vurdu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada kentte hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini doğruladı. Yetkililer, halkı sığınaklara yönlendirirken, saldırının boyutlarına ilişkin resmi bir değerlendirme henüz yapılmadı.





Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, hava savunma sistemlerinin ateşlendiği anlar da görüldü.





Bu saldırı, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan son bir dizi saldırının devamı niteliğinde. 8 Kasım'daki benzer bir saldırıda, Ukrayna'nın tüm termik santrallerinin devre dışı kaldığı açıklanmıştı. Enerji şirketi Centrenergo, Harkov'daki Zmiev ve Kiev'deki Tripillya termik elektrik santrallerinin tamamen kapandığını duyurmuştu.





Rusya'nın Açıklaması: "Askeri ve Enerji Hedefleri Vuruldu"





Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü saldırılar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, 8 Kasım'daki saldırıları "Ukrayna askeri-sanayi kompleksine ve enerji sektörüne yönelik" olarak tanımlamıştı. Bakanlık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla sadece askeri ve enerji hedeflerin vurulduğunu iddia etmişti.





Öte yandan, Harkov Belediye Başkanı İgor Terekhov, kentin doğusundaki Saltovski rayonunda da bir saldırı meydana geldiğini doğruladı. Kentte hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ukrayna'nın enerji şebekesi, son haftalarda art arda düzenlenen saldırılar nedeniyle ciddi zarar görürken, özellikle kış ayları öncesinde halka elektrik ve ısınma hizmeti sağlamada zorluklar yaşanabileceği endişesi hakim.