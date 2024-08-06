Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri Kiev’i vurdu! /06 Ağustos 2024 14:48

Rus birlikleri Kiev’i vurdu!

Rus birlikleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’i hedef aldı. Kiev’de meydana gelen patlamalar büyük hasarlara neden oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

UNIAN ajansı, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresindeki banliyölerde patlamalar olduğunu duyurdu. Ukrayna’nın çok bölgesinde hava saldırısı alarmları verildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Poltava ve Çernihiv bölgelerine yönelik hava saldırısı tehdidine karşı uyarıda bulundu. “Strana” haber ajansı ise Sumy bölgesindeki Konotop’ta meydana gelen bir patlamadan bahsetti.

Kiev askeri idaresi başkanı Sergei Popko, kentte hava saldırısı alarmının verildiğini ve hava savunma güçlerinin aktif olarak çalıştığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, kent sakinlerinden acilen barınaklara gitmelerini istedi.

Gelen bilgilere göre, Rivne, Khmelnytsky, Zhytomyr, Vinnytsia ve Cherkasy bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’nın geniş bir kısmında hava saldırısı alarmı ilan edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, gerçekleştirdikleri saldırıların yalnızca Ukrayna’nın askeri ve enerji altyapısına yönelik olduğunu vurguladı.

Kiev'de, Brovary şehrinde bulunan bir askeri tesise yapılan saldırının görüntüleri, yerel gözlemciler tarafından paylaşıldı. Terminal Alışveriş Merkezi bölgesindeki bir savunma kuruluşuna yönelik bu saldırının etkileri büyük yankı uyandırdı.
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