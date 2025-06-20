Samanyoluhaber.com - Moskova





Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği son saldırı, savaşın başından bu yana gerçekleşen en kapsamlı hava taarruzu olarak kayıtlara geçti.





Ukraynalı gazeteci Anatoli Şari'nin aktardığına göre, Kiev'in Darnitsa bölgesine tam 20 füze art arda isabet etti. Bölgedeki yangınları söndürmek için 7 helikopterin seferber edildiği bildirildi. Askeri analistler, bu kadar yoğun bir saldırının olağanüstü önemli bir hedefi işaret ettiğini belirtiyor.





Vurulan Kritik Hedefler:





Rus saldırılarına Kiev Zırhlı Araç Fabrikası, Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı 482. Tasarım-Teknoloji Merkezi, Askeri iletişim ekipmanlarının depolandığı 1899 numaralı merkez üs, Demiryolu askeri teçhizat deposu (195. Merkez Üs), Antonov Fabrikası yakınındaki drone üretim ve depolama tesisleri ve Juliani Havaalanı ve bölgedeki NATO unsurları bulunuyor.





Rus kaynakları, batılı silahların depolandığı bir tesiste, muhtemelen denetim için bölgede bulunan NATO subaylarının da vurularak etkisiz hale getirildiğini iddia etti. Askeri blogger Yuri Podolyak, “Kinjal füzelerinin muhtemelen Amerikan Patriot hava savunma sistemlerini yeniden imha ettiğini" öne sürdü.





Karşı Operasyon ve Cephe Hareketliliği





Ukrayna kuvvetlerinin bu arada Tendrovskaya Kıstağı'nda 8 botla amfibi çıkarma girişiminde bulunduğu, ancak Rus "Lancet" insansız hava araçlarının müdahalesiyle geri püskürtüldüğü bildirildi. Bir botun vurularak battığı, diğerinin ise ağır hasar aldığı aktarıldı.





Bu kapsamlı saldırı, Rusya'nın Ukrayna'nın askeri-endüstriyel kapasitesini sistematik olarak hedef aldığını ve batılı silah sistemlerine karşı hipersonik füzelerin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.