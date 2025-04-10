Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri kuzey cephesinde atağa geçti /10 Nisan 2025 13:17

Rus birlikleri kuzey cephesinde atağa geçti

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta Rus birlikleri kuzey cephesini güçlendirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Aleksandr Sırskıy, Rusya’nın Sumi ve Harkiv bölgelerine yönelik saldırısının fiilen başladığını açıkladı. 

Sırskıy, Rus birliklerinin son bir hafta içinde tüm cephe hatlarında taarruz faaliyetlerini neredeyse iki katına çıkardığını belirtti.

Mart ayında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, askeri istihbarat raporlarına dayanarak, Rusya’nın Sumi, Harkov ve Zaporojya bölgelerine yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Sırskıy, “Cumhurbaşkanımız tamamen haklı, bu saldırı aslında zaten başladı” diyerek bu bilgiyi doğruladı.

Zelenskiy, Basovka’nın Rus ordusunun kontrolüne geçmesinden kısa bir süre sonra Sumi bölgesini ziyaret etti. Bu ziyaret, bölgedeki çatışmaların ciddiyetine işaret olarak yorumlandı.

Rusya, Sumi’de Yeni Noktaları Kontrol Altına Aldı

Ukrayna’nın kuzeydoğusunda yer alan Sumi bölgesi, Rusya’nın Kursk bölgesiyle sınır komşusu. Kursk’ta, 6 Ağustos 2024’ten bu yana Ukrayna ile Rusya birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ayrıca, 12 Mart’ta Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun bazı noktalardan Sumi bölgesine girdiğini açıklamıştı.
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