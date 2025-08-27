Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri Kuzey Doğu cephesinde saldırıları sıklaştırdı /27 Ağustos 2025 13:34

Rus birlikleri Kuzey Doğu cephesinde saldırıları sıklaştırdı

Ukrayna’da devam eden savaşta Rus birlikleri Sumy, Harkov ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki hedefleri vurdu. Tüm cephelerde şiddetli çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna oluşumları ise drone saldırılarıyla Rostov ve Leningrad bölgesini hedef aldı. 

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Sumy cephesinde Bessalovka, Varaçino ve Alekseyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Yunakovka yakınlarında da gerilim arttı.

Hava savunma sistemleri 50'den fazla Dron düşürdü

Rusya Hava Savunma kuvvetleri, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalışıyor. Dün gece 51 dron düşürüldü. Bunların 8 tanesi Kırım’ı hedef alırken, Rostov, Leningrad, Ryazan ve Tula bölgelerinde yoğun saldırılar gerçekleşti.

Rostov-na-Donu kenti, Ukrayna'ya ait çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı ve şehrin farklı yerlerinde yangınlar çıktı.
 
Rostov Eyalet valisi Yuri Slyusar, olayla ilgili olarak "Nöbetçi ekipler olay yerine intikal etti. Yaralılar hakkındaki bilgiler teyit ediliyor" açıklamasını yaptı.
