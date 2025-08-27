Rus birlikleri Kuzey Doğu cephesinde saldırıları sıklaştırdı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna oluşumları ise drone saldırılarıyla Rostov ve Leningrad bölgesini hedef aldı.





Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Sumy cephesinde Bessalovka, Varaçino ve Alekseyevka bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanırken, Yunakovka yakınlarında da gerilim arttı.





Hava savunma sistemleri 50'den fazla Dron düşürdü





Rusya Hava Savunma kuvvetleri, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırılarını önlemeye çalışıyor. Dün gece 51 dron düşürüldü. Bunların 8 tanesi Kırım’ı hedef alırken, Rostov, Leningrad, Ryazan ve Tula bölgelerinde yoğun saldırılar gerçekleşti.





Rostov-na-Donu kenti, Ukrayna'ya ait çok sayıda insansız hava aracı (İHA) saldırısına maruz kaldı ve şehrin farklı yerlerinde yangınlar çıktı.

Rostov Eyalet valisi Yuri Slyusar, olayla ilgili olarak "Nöbetçi ekipler olay yerine intikal etti. Yaralılar hakkındaki bilgiler teyit ediliyor" açıklamasını yaptı.