Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri mühimmat yüklü treni füzelerle vurdu /14 Temmuz 2024 14:10

Rus birlikleri mühimmat yüklü treni füzelerle vurdu

Ukrayna’nın Harkov kenti yakınlarında askeri araç ve mühimmat yüklü tren İskender füzeleriyle vuruldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Savunma Bakanlığı, İskender füzeleriyle Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir trenin park alanında vurarak, yaklaşık 20 parça askeri ekipman ve 120 kadar Ukrayna askeri personelinin yok ettiğini duyurdu. Trenin vurulduğu anlar İHA ile kaydedildi ve yayınlandı.

Ukrayna tarafı ise füze saldırısında ölü ve yaralıların olduğunu doğruladı. Harkov bölge valisi Oleg Sinegubov Budy köyünde bir patlama olduğunu bildirdi. Saldırı sonucunda demiryolu işçileri arasında ölü ve yaralıların olduğunu, Devlet Acil Servis Ana Müdürlüğü Harkov bölge dairesi başkanının öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, İskender-M füze sistemiyle yapılan saldırı, Harkov bölgesinin Budy köyündeki Ukrayna birliklerinden oluşan bir demiryolu treninin istasyonda park ettiği anda gerçekleştirildi.

Saldırı sonucunda, aralarında üç Marder piyade savaş aracı ve 120'ye kadar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin de bulunduğu yaklaşık 20 parça ekipman imha edildi.

Son hafta İskender-M füzeleri ile başka hedefler vuruldu

Rusya, son zamanlarda İskender Füzeleriyle yaptığı saldırıları artırırken aynı zamanda bu saldırılar keşif İHA’larıyla kayda alıyor. Rusya, 2 Temmuz'da İskender-M füzesi, Poltava bölgesi Mirgorod yakınlarındaki bir havaalanında Ukrayna uçak park yerine grup saldırısı düzenledi. Daha sonra beş Su-27 savaş uçağı imha edildi ve onarım altında olan iki uçağın daha hasar gördüğü bildirildi. 6 Temmuz'da Savunma Bakanlığı, Poltava bölgesindeki Koptevo köyü yakınlarındaki Ukrayna S-300 uçaksavar füze sisteminin (SAM) konumuna İskender saldırısı yapıldığını bildirdi.
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