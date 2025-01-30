Samanyoluhaber.com - Moskova





Son iki haftada, Liman yerleşim yeri yönünde Rus birlikleri, Zherebets Nehri’nin sağ yakasındaki alanda kontrolü genişletti. Ayrıca Makeevka civarındaki stratejik ormanlık bölge kontrol altına alınarak, kuzeydeki Ukrayna savunma hattı etkisiz hale getirildi.





Terny bölgesinde, çatışmalar güney eteklerde devam ederken Ukrayna birlikleri, zırhlı araçlar kullanarak Rus mevzilerini ateş altına alıyor.

Rus birlikleri, İvanovka üzerinden Zherebets Nehri’nin sağ yakasında Kolodezi yönünde saldırılarını sürdürüyor. Son günlerde Rus ordusu bu bölgede birkaç kilometre ilerleme kaydetti ve İvanovka yönündeki dört Ukrayna saldırısını püskürttü.





Odessa’da havalimanı vuruldu





Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa’daki Şkolnıy Havaalanı’na bir saldırı düzenledi.





Saldırının hedefinde havaalanında gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) montaj faaliyetleri olduğu iddia edildi.





Çatışmaları takip eden bir subayın açıklamasında, “Odessa’ya uzun zamandır saldırı düzenlenmemişti. Şkolnıy Havaalanı’na darbe indirildi. Burası, deniz limanından gelen sevkiyatların kısmen ulaştığı bir nokta. İHA montajı yapılan, çok sayıda depo barındıran ve aynı zamanda aktif bir havaalanı olarak kullanılan bir yer,” ifadeleri kullanılıyor.