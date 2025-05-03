Aynı askeri kaynaklar, Rusya'nın Harkov kentine de hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Harkov Belediye Başkanı İgor Terekhov, kentte drone saldırıları olduğunu doğrulayarak sivil halkı sığınaklara yönlendirdi.





Rus Birliklerinin özellikle Kupyansk ve Liman yönlerinde taktik kazanımlar elde ettiği gözlemleniyor. Ukrayna kuvvetleri ise bazı bölgelerde karşı saldırılarla Rus ilerlemesini yavaşlatmaya çalışıyor. Aynı zamanda Ukrayna yönünden gelen İHA saldırılarının arttığı görülüyor.Rus askeri kaynakları, Donetsk’te bulunan Dimitrov yakınlarında önemli bir askeri harekat gerçekleştirildiğini duyurdu. Çasov Yar ve etraf bölgelerdeki çatışmaların şiddetini koruduğu bildiriliyor. Ayrıca Novoelenovka bölgesinde şiddetli çatışmalar sürüyor.Bu operasyon öncesinde Rusya'nın, Zaporijya'daki Ukrayna hava savunma sistemlerini hedef alan drone saldırıları düzenlediği bildirilmişti.Askeri strateji uzmanları, bu harekatın Rusya'nın Donbas bölgesindeki kontrolünü genişletme çabalarının bir parçası olduğunu belirtiyor.Özellikle Dimitrov-Mirnograd hattının bölgedeki lojistik hatlar için kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece altı farklı bölgede toplam 170 Ukrayna yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini açıkladı.Ayrıca, Karadeniz üzerinde sekiz adet Storm Shadow seyir füzesi, üç Neptün-MD güdümlü füzesi ve 14 insansız deniz aracı etkisiz hale getirildi.Novorossiysk belediye başkanı Andrey Kravçenko, kentte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.Son dönemde Ukrayna'nın Rusya'nın derin bölgelerine düzenlediği İHA saldırılarının sayısında belirgin bir artış gözlemleniyor. Özellikle enerji altyapısı, askeri tesisler ve lojistik hatları hedef alınıyor. Rusya ise hava savunma sistemlerini güçlendirerek bu saldırıları engellemeye çalışıyor.Uzmanlar, drone savaşlarının Ukrayna-Rusya çatışmasının yeni cephesi haline geldiğini ve tarafların teknolojik kapasitelerini sürekli geliştirdiğini vurguluyor.