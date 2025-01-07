Samanyoluhaber.com - Moskova





Bakanlık, bu gelişmenin Donetsk cephesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik ve teknik destek hatlarını büyük ölçüde zorlaştırdığını ve Donetsk’e yönelik topçu saldırılarını engellediğini belirtti.





Savunma Bakanlığı, son zamanlarda Kurahovo’nun, gelişmiş ateşleme noktaları ve yeraltı iletişim ağlarıyla güçlü bir tahkimat bölgesine dönüştürüldüğünü açıkladı. Şehir, kuzeyden bir barajla korunurken, bu durum Rusya’nın saldırı birimlerinin manevra kabiliyetini sınırlıyordu.





Bakanlık ayrıca, Kurahovo’nun savunması için Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 15 binden fazla askerden oluşan toplam 26 tabur konuşlandırdığını bildirdi. Kurahovo için verilen mücadele, 2024 yılının Eylül ayında başlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu çatışmalar sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin tahmini 12 binden fazla kayıp verdiğini belirtti.





Kurahovo’nun kontrol altına alınmasıyla birlikte, Rusya’nın Donetsk bölgesi operasyonlarında önemli bir avantaj elde ettiği ifade edildi.





2022 yılında nüfusu 18.200 olan Kurahovo şehri, 1527 MW kapasiteye sahip olan Kurahovo Termik Santrali’ne de ev sahipliği yapıyordu.