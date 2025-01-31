Samanyolu Haber /Dünya / Rus birlikleri Sumy şehrini vurdu: 9 kişi hayatını kaybetti /31 Ocak 2025 10:46

Rus birlikleri Sumy şehrini vurdu: 9 kişi hayatını kaybetti

Rus birlikleri Ukrayna’nın Sumy şehrini İHA’larla vurdu. 9 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre, dün gece Rus ordusu Sumi'yi insansız hava araçlarıyla vurdu. Çok katlı binalara çarpan İHA’lar can kaybına neden oldu ve büyük hasarlar oluşturdu.

Devlet Acil Durum Servisi, dronun on katlı bir binaya çarptığını açıkladı.

Kurtarma ekipleri enkaz altından bir erkek ve bir kadının cesedini çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Dokuz kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bunlar arasında yedi yaşında bir kız çocuğu ve durumu ağır olan 18 yaşında bir erkek çocuk da var.

Yerel Yönetim Başkanı Vladimir Artyukh, Sumi'deki çok katlı binaya yönelik saldırının saat 00.18 civarında gerçekleştiğini bildirdi. Konut binasından 118 kişi tahliye edildi.
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