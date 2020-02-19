Samanyolu Haber /Gündem / Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de... /19 Şubat 2020 22:15

Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de...

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki stratejik bombardıman uçağı Karadeniz üzerinde planlı bir uçuş yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde planlı uçuş yaparak yaklaşık 4.5 bin kilometrelik mesafe kat ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 planlı uçuş yaptığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, “İki adet Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuş sırasında mürettebatlar yaklaşık 4.5 bin kilometre kat etti ve 5 saatten fazla bir süre havada geçirdi” dendi.

Güzergah boyunca bombardıman uçaklarına Rusya Güney Askeri Bölgesi’ne ait jetlerin eşlik ettiği ifade edildi.
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