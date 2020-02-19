Rus bombardıman uçakları Karadeniz'de...

Rusya Savunma Bakanlığı, iki adet Tu-22M3 stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde planlı uçuş yaparak yaklaşık 4.5 bin kilometrelik mesafe kat ettiğini duyurdu.



Rusya Savunma Bakanlığı, bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde 4 planlı uçuş yaptığını açıkladı.





Sputnik'in haberine göre, açıklamada, “İki adet Tu-22M3 uzun menzilli stratejik bombardıman uçağı Karadeniz’in tarafsız bölgesi üzerinde planlı uçuş yaptı. Uçuş sırasında mürettebatlar yaklaşık 4.5 bin kilometre kat etti ve 5 saatten fazla bir süre havada geçirdi” dendi.





Güzergah boyunca bombardıman uçaklarına Rusya Güney Askeri Bölgesi’ne ait jetlerin eşlik ettiği ifade edildi.