Rusya'nın bombaladığı apartmanda ölü sayısı artıyor

Chasiv Yar'da acil durum çalışanları enkaz altında hayatta kalanları kurtarmaya bugün de devam etti; ancak can kaybının arttığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ölü sayısının 30'a çıktığını açıkladı. Şu ana kadar toplam dokuz kişi enkazdan kurtarıldı.



Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar'a düzenlenen saldırı Rusya'nın bu ay Luhansk'ta zafer elde etmesinin ardından Ukrayna’nın doğusundaki endüstri bölgesi Donbas'ın tamamını ele geçirme çabasının bir parçaso. Burası Rusça konuşan ayrılıkçılar tarafından 2014 yılından bu yana kısmen kontrol ediliyor.



Askeri uzmanlar Rusya'nın topçu atışını kara kuvvetlerinin yeni bir saldırısına zemin hazırlamak için kullandığı görüşünde.



Kuzeydoğuda Rusya sınırı yakınında ancak Donbas bölgesi sınırları içinde kalan Harkiv de savaşın ilk aylarında yoğun bombardımana maruz kalmıştı. Harkiv'de bir süredir devam eden göreceli sükunet de yeni topçu atışlarıyla sona ermiş durumda.



Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Rusya'nın Cumartesi gününden bu yana 34 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.



Zelenski'nin Genel Sekreteri Andriy Yermak ise Rusya’nın apartman saldırısının ardından ''terörü destekleyen ülke'' ilan edilmesi gerektiğini söyledi.



Moskova sivilleri hedef aldığı iddialarını reddetse de 24 Şubat’ta işgalin başlamasından bu yana, Ukrayna'da bir tiyatro salonuna, alışveriş merkezine ve tren istasyonuna düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.



Duma olağanüstü toplanacak



Rusya'da savaşa rağmen parlamentonun alt kanadı Duma, 15 Temmuz'da olağanüstü oturum için toplanacak.



Putin Temmuz’da parlamento liderleriyle toplanmış, ABD'ye ve müttefiklerine meydan okumuştu.



Parlamento, rekabet ve bilgi yasası için bazı değişiklik önerileri listeledi. Toplantıda bunların ele alınması bekleniyor.



450 koltuklu parlamentoda 325 koltuğa sahip ve Putin’i destekleyen Birleşik Rusya Partisi’nin başkanı Vladimir Vasilyev, milletvekillerinin toplantıda 60'tan fazla konuyu ele alacaklarını bildirdi.



Putin'le yapılan toplantıda Duma'nın sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Rusya parlamentosunun Ukrayna'nın doğusunda Rusya tarafından desteklenen iki ayrılıkçı bölgenin yasal sistemlerini geliştirmek için yardım edeceğini söylemişti.



Putin Ukrayna'nın tamamında Rus pasaportu almayı kolaylaştırdı



Donbas'ın kontrolunu ayrılıkçılara devretme niyetini daha önce dile getiren Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, tüm Ukraynalılar'ın Rusya vatandaşlığı almalarını ise kolaylaştırdı.



Şu ana kadar kolaylaştırılmış pasaport işleminden yalnızca Donetsk ve Luhansk bölgelerindekilerle Zaporijya ve Herson'un güneyinde Rusya kontrolundaki bölgelerde yaşayanlar faydalanabiliyordu.



Kararın Ukrayna'da yaşayan ve herhangi bir devletin vatandaşlığına sahip olmayan ''devletsiz'' kişileri de kapsadığı belirtildi.



2019'da Luhansk ve Donetsk'te kolay pasaport uygulamasının başlamasından bu yıla kadar geçen sürede ayrılıkçıların elindeki bölgelerde 720 bin kişi, yani nüfusun yüzde 18'i Rus pasaportu aldı.



Mayıs ayının sonunda Rusya'nı Ukrayna işgalinden üç ay sonra hızlı pasaport uygulaması Zaporijya ve Herson bölgelerinde de sunulmuş, bundan bir ay önce de ilk pasaportlar sahiplerine dağıtılmıştı.



Rusya'nın pasaport hamlesi, Putin'in Ukrayna topraklarının Rusya Federasyonu’na dahil edilmesi planlarını da içeren stratejisi olarak görülüyor.



Rusya Cumhurbaşkanı, işgalden önce geçen yaz yayınladığı bir yazıda Rus ve Ukraynalılar'ın tek bir halk olduğunu belirterek Ukrayna'nın bağımsızlığının meşruiyetini gölgelemeye çalışmıştı.