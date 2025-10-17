Rus borsasına doping etkisi: Borsa %6 yükseldi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Moskova Borsası endeksi, görüşmenin olumlu ve üst düzey bir buluşmaya zemin hazırlamasının ardından %6'nın üzerinde bir artış kaydetti.





Yatırımcılar, iki ülke liderleri arasındaki doğrudan iletişimin devam etmesini ve olası bir zirve ihtimalini olumlu karşıladı. Beyaz Saray'ın görüşmeyi "iyi ve verimli" olarak nitelendirmesi, piyasa sentimentini güçlendirdi. Tarafların önümüzdeki hafta üst düzeyde bir görüşme yapmak üzere anlaşması, beklentileri daha da artırdı.





MosBorsa Endeksi (IMOEX2), 15 Ekim'deki akşam seansının kapanışında %5,19'luk artışla 2.671,54 puana ulaştı. Ancak yükseliş hız kesmedi ve seans içinde endeks %6,45'e varan artışla 2.700 puan barajını aşarak 2.703,5 puana kadar tırmandı.





Endekste yer alan tüm hisse senetleri değer kazandı. En fazla yükselenler arasında inşaat şirketi PIK (%9,2), yatırım şirketi AFK Sistema (%7,8), perakendeci X5 (%7,8), Aeroflot (%7,4) ve Tatneft (%6,8) öne çıktı.





Analistler Yorumluyor: Destek Seviyesi ve Gelecek Beklentileri





Finam analisti Aleksey Kalaçev, sadece liderler arasındaki iletişimin yeniden başlamasının bile borsa için güçlü bir itici güç olduğunu belirtti. Kalaçev, endeksin 2.520 puan civarında yeni bir destek seviyesi oluşturduğunu ve bu seviyenin korunması halinde 2.800 puan seviyelerine doğru bir yükseliş denemesi yaşanabileceğini ifade etti.





Veles Capital analisti Yelena Juhova ise, bu görüşmenin sonuçlarının, Trump'ın ertesi gün Ukrayna lideri Zelenskiy ile yapacağı görüşmeler ve dolayısıyla Ukrayna'daki çatışmanın seyri için önemli olacağını vurguladı. Çatışmanın gidişatının, Rus piyasalarındaki investor duyarlılığını belirlemeye devam ettiğinin altını çizdi.