Samanyolu Haber /Dünya / Rus borsasına doping etkisi: Borsa %6 yükseldi /17 Ekim 2025 12:40

Rus borsasına doping etkisi: Borsa %6 yükseldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Rus borsasının yükselmesine neden oldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Moskova Borsası endeksi, görüşmenin olumlu ve üst düzey bir buluşmaya zemin hazırlamasının ardından %6'nın üzerinde bir artış kaydetti.

Yatırımcılar, iki ülke liderleri arasındaki doğrudan iletişimin devam etmesini ve olası bir zirve ihtimalini olumlu karşıladı. Beyaz Saray'ın görüşmeyi "iyi ve verimli" olarak nitelendirmesi, piyasa sentimentini güçlendirdi. Tarafların önümüzdeki hafta üst düzeyde bir görüşme yapmak üzere anlaşması, beklentileri daha da artırdı.

MosBorsa Endeksi (IMOEX2), 15 Ekim'deki akşam seansının kapanışında %5,19'luk artışla 2.671,54 puana ulaştı. Ancak yükseliş hız kesmedi ve seans içinde endeks %6,45'e varan artışla 2.700 puan barajını aşarak 2.703,5 puana kadar tırmandı.

Endekste yer alan tüm hisse senetleri değer kazandı. En fazla yükselenler arasında inşaat şirketi PIK (%9,2), yatırım şirketi AFK Sistema (%7,8), perakendeci X5 (%7,8), Aeroflot (%7,4) ve Tatneft (%6,8) öne çıktı.

Analistler Yorumluyor: Destek Seviyesi ve Gelecek Beklentileri

Finam analisti Aleksey Kalaçev, sadece liderler arasındaki iletişimin yeniden başlamasının bile borsa için güçlü bir itici güç olduğunu belirtti. Kalaçev, endeksin 2.520 puan civarında yeni bir destek seviyesi oluşturduğunu ve bu seviyenin korunması halinde 2.800 puan seviyelerine doğru bir yükseliş denemesi yaşanabileceğini ifade etti.

Veles Capital analisti Yelena Juhova ise, bu görüşmenin sonuçlarının, Trump'ın ertesi gün Ukrayna lideri Zelenskiy ile yapacağı görüşmeler ve dolayısıyla Ukrayna'daki çatışmanın seyri için önemli olacağını vurguladı. Çatışmanın gidişatının, Rus piyasalarındaki investor duyarlılığını belirlemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rus borsasına doping etkisi: Borsa %6 yükseldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:47:41