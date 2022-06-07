Rus Büyükelçi, BM oturumunu terk etti

Charles, Rus Büyükelçi salondan ayrılırken, "Salondan ayrılabilirsiniz. Belki gerçekleri duymamak sizin için daha kolay Sayın Büyükelçi." ifadesini kullandı.

Blinken, Rusya'yı, Ukrayna tahılıyla şantaj yapmaya çalışmakla suçladı





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Ukrayna oturumunda konuşan Michel, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşla küresel gıda krizine neden olmakla suçladı.Michel, "Rusya'nın başlattığı savaş, tüm dünyayı etkiliyor, gıda fiyatları artıyor, savaş insanları yoksulluğa sürüklüyor ve bölgeleri istikrarsızlaştırıyor." dedi.Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizine değinen Michel, "Yaklaşan bu gıda krizinden sadece ve sadece Rusya sorumlu." diye konuştu.Michel'in Rusya'ya yönelik suçlamaları devam ederken, Rus büyükelçi Nebenzia BM Güvenlik Konseyini terk etti.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna'nın tarımsal ihracatını Batı'ya karşı "şantaj" olarak kullanmaya çalışmakla suçladı.Dünyada tarım ürünlerinin tedarikinde kriz yaşanırken, Rusya'nın ablukasının söz konusu buğdayın Odessa'dan çıkmasını engellediğini kaydeden Blinken, "Rus kuvvetleri, Ukrayna'nın en verimli tarım arazilerinden bazılarını ele geçirdi. Araçlara patlayıcı yerleştirdiler, hayati tarımsal altyapıyı yok ettiler. Bugün önde gelen gazetelerimizden birinde gördüğümüz gibi Rusya'nın, Ukrayna'nın tahıl ihracatını gasbettiğine, kendi menfaati için o ürünlerin çıkmasına izin vermediğine dair güvenilir haberler var." diye konuştu.