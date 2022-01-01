Samanyolu Haber /Gündem / Karlov suikastı davasından şok işkence tutanakları /01 Ocak 2022 12:56

Karlov suikastı davasından şok işkence tutanakları

İlk kez konuştu. Ankara’nın göbeğinde işlenen büyükelçi suikastı davasına dair önemli bilgiler paylaştı.

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Aktifhaber.com'un resmi YouTube kanalında yayınlanan belgeselde birbirindeb öarpıcı işkence anlatımları da var.

O bilgilere ve Hasan Açıksöz’ün kimliğine geçmeden önce 19 Aralık 2016 ve sonrasında yaşananları hatırlayalım. 5 yıl devam eden ve 28 sanığın yargılandığı davada 5 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu karar Rusya’yı da ikna etmeye yetmedi. Rus basını da Ankara’nın bazı gerçekleri saklayarak soruşturmayı çıkmaza soktuğunu yazdı. Tüm ayrıntılar AktihHaber'in özel videosunda.



VİDEO YAYINA HAZIRLANIYOR
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Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

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