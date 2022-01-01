Karlov suikastı davasından şok işkence tutanakları

Aktifhaber.com'un resmi YouTube kanalında yayınlanan belgeselde birbirindeb öarpıcı işkence anlatımları da var.





O bilgilere ve Hasan Açıksöz’ün kimliğine geçmeden önce 19 Aralık 2016 ve sonrasında yaşananları hatırlayalım. 5 yıl devam eden ve 28 sanığın yargılandığı davada 5 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.







Bu karar Rusya’yı da ikna etmeye yetmedi. Rus basını da Ankara’nın bazı gerçekleri saklayarak soruşturmayı çıkmaza soktuğunu yazdı. Tüm ayrıntılar AktihHaber'in özel videosunda.













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