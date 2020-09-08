Rus büyükelçi vatandaşlarını uyardı

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’de tatil yapan 12 Rus turistin Covid-19’a yakalandığını ve ikisinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Yerhov, “Şu anda Ankara Büyükelçiliği’nin ve Antalya Başkonsolosluğu’nun verilerine göre 12 Rus turiste Covid-19 bulaştı. Bu kişilerin ikisi hastaneye kaldırıldı, 10’u da otelde tecrit altında tutuluyor” dedi.







COVID-19 SİGORTASI TAVSİYE ETTİ





Yerhov, Türkiye’ye tatile gelecek Rus turistlere Covid-19 tedavisini kapsayan sağlık sigortası yaptırmalarını tavsiye etti. Rus elçi, hastaneye kaldırılan bir turistin bu tür sağlık sigortası bulunmaması nedeniyle sorun yaşadığını ancak gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu ekledi.





Türkiye’ye 1 Ağustos’tan itibaren Rus turist gelmeye başlamıştı. Rusya’dan İstanbul ve Ankara’ya uçak seferleri 1 Ağustos’ta, Antalya, Bodrum ve Dalaman’a seferler ise 10 Ağustos’ta başlatılmıştı.