Samanyolu Haber /Dünya / 'Rus casus balina' bu kez İsveç kıyılarında görüldü /30 Mayıs 2023 07:29

'Rus casus balina' bu kez İsveç kıyılarında görüldü

Rus donanması için casusluk yaptığı öne sürülen Beluga cinsi bir balina pazar günü İsveç kıyılarında yüzerken görüldü.

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Birkaç metre uzunluğundaki balina ilk kez 2019 yılında Norveç yakınlarında boynunda bir kamera askısı ile görülmüş, bu nedenle casusluk için kullanıldığı iddialarını körüklemişti.

O tarihten bu yana balinaya Norveççe balina anlamına gelen "hval" ve Rusça'da sık kullanılan ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'in de ön ismi olan Vladimir'den esinlenerek "Hvaldimir"adı verildi.


2019'da ilk görüldüğünde, balinanın başının çevresine sabitlenen askıda küçük bir kamera için bir taban bulunduğu ve plastik kayışın üzerinde "St. Peterburg Ekipmanı" yazdığı bildirildi. Biyologlara göre Hvaldimir askıyı çıkarabiliyor.

Norveç Balıkçılık Dairesi o dönemde balinanın insanlara alışkın olduğunu ve gemilere yaklaştığını belirterek Rus donanması tarafından eğitildiği ve kapalı tutulduğu alandan kaçtığı fikrini ileri sürmüştü.

Moskova ise iddialarla ilgili hiç yorumda bulunmadı.

Hvaldimir bu kez İsveç'e geldi

Hvaldimir pazar günü İsveç'in batısındaki Hunnebostrand yakınlarında görüldü. Bu nokta, OneWhale öderneğine göre 2019'da görüldüğü yerin biraz daha güneyinde.

OneWhale derneğinden Sebastian Strand'n verdiği bilgiye göre balina, Belugaların sevdiği Grönland ve Kutup Denizi'nin soğuk sularının tersine yani güneye doğru normalden daha hızlı bir şekilde ilerlerken görüldü.

Strand "Hvaldimir'in neden bu kadar hızlı yüzdüğünü bilmiyoruz" dedi ve bunun gerekçelerinden birinin eş bulmak olabileceğine dikkat çekti.

Strand "Hormonları onu bir eş bulmaya zorluyor olabilir. Ya da yalnızlık, belugalar çok sosyal oldukları için başkalarını arıyor olabilir." şeklinde bilgi verdi.

Hvaldimirin sağlık açısından iyi göründüğünü belirten Strand Norveç'teki büyük somon çiftliklerinin ilgisini çektiğini ve oradan beslendiğini aktardı. Yine de balinanın eskiye göre kilo kaybettiğini gözlemleyen OneWhale yetkilileri Hvaldimir'in kendi kendine avlanma kabiliyeti konusunda endişe duyduklarının altını çizdi.


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