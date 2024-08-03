Rus casus çiftin akılalmaz hikayesi... Çocukları kendilerini yıllarca Arjantinli sandı

Çocuklar, Putin’in de kim olduğunu bilmiyorlardı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, olayla ilgili "Casuslar böyle çalışır. Ve davaları uğruna birçok fedakarlık yaparlar" dedi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ABD ile Rusya arasında yedi ayrı ülkede tutulan 26 tutuklu, 1 Ağustos’ta Ankara’da takas edildi. Takasla Rusya’ya dönen tutuklulardan Anna ve Artem Dultsev çiftinin hikayesi ise dünya gündemine oturdu. Slovenya’da Arjantinli gibi davranarak Rus istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan çiftin, 11 yaşındaki kızları Sofia ve 8 yaşındaki oğulları Daniel, hayatları boyunca her şeyden habersizdi.The Washington Post’un haberine göre; geçtiğimiz perşembe günü özel uçakla Rusya’ya varan aileyi Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıladı. Putin, çocukları Rusça değil, İspanyolca selamladı. Çünkü Sofia ve Daniel, anne-babalarının değil casus, Rus olduğunu bile bilmiyorlardı. Kendilerini Arjantinli sanıyor ve İspanyolca konuşuyorlardı.Çift, 2017’de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya gitti. O zamandan itibaren Artem bilişim şirketi sahibi Ludwin Gisch’i, Anna ise sanat galerisi işleten Maria Rosa Mayer Munos’u "oynadı." 2022’nin sonunda ise gözaltına alındılar. Çocuklara da bir koruyucu aile bulundu.Takastan kısa süre önce, çift, Ljubljana bölge mahkemesi tarafından "casusluk ve belge tahrifatı" suçundan 19 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.