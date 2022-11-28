Rus cephaneliği İngiliz istihbarat raporlarına yansıdı: Durum kritik!

Rusya'nın Herson bölgesinden geri çekilmesiyle başlayan füze ve kamikaze drone saldırıları yavaşlama belirtileri gösteriyor. İngiltere Savunma Bakanlığı kamuoyu ile paylaştığı raporda Rusya’nın Ukrayna’da düzenlediği saldırılarda kullandığı İran yapımı insansız hava aracı ‘Shahed-136’lar hakkında kritik bilgiler yayınladı.





Rusya’nın Herson’dan geri çekilmesi ardından Ukrayna savaşının seyri değişmiş durumda. Rusya, Ukrayna ordusu yerine ülkenin enerji kaynaklarını ve sivil yerleşim birimlerini hedef alıyor. Saldırılarda kullanılan seyir füzeleri büyük tahribata yol açarken, Ukrayna halkının kabusu haline gelen kamikaze drone ‘Shahed-136’ kritik noktaları hedef alıyor





Bu noktada Ukrayna ve Batı İran'ı Rusya'ya silah sağlamakla suçlarken, Tahran, kanıtlara rağmen insansız hava araçlarını Moskova'ya satmadığını söylemişti. İnsansız hava araçlarının saldırılarına tanık olan Ukraynalılar, Shahed-136’ların belirgin bir ses çıkardığını söylüyor. Kamikaze saldırıları düzenleyen bu hava araçlarının havada "motosiklet" gibi ses çıkardığını söylerken, Ukraynalı askerler Shahed-139’ya "uçan çim biçme makinesi" adını taktı.



