Rus cephesinden İngiliz bakana Moskova daveti

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a bir mektup göndererek mevkidaşına Moskova'da görüşme yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'a bir mektup göndererek mevkidaşına Moskova'da görüşme yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi.





"Rusya ile İngiltere arasındaki temasların iyi niyet çerçevesinde yeniden başlaması, Avrupa'da gerilimin düşmesine katkı sunacak" diyen Şoygu, Wallace'la tüm güncel güvenlik konularını istişare etmeye hazır olduğunu ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda uygun bir zamanda Moskova'da görüşme yapmayı teklif ettiğini belirtti.









Bir yandan son dönemde tansiyonun hiç düşmediği Ukrayna'ya asker ve silah gönderen İngiltere, diğer yandan Rus tarafıyla diyalog süreci başlatmak için girişimde bulunuyor.Sergey Şoygu'yu ortak güvenlik endişelerini istişare etmek üzere önümüzdeki haftalarda Londra'ya davet eden Wallace'a Rus mevkidaşından yanıt geldi.