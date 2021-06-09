Samanyolu Haber /Gündem / Rus cephesinden Türkiye uçuşları konusunda yeni açıklama /09 Haziran 2021 21:57

Rus cephesinden Türkiye uçuşları konusunda yeni açıklama

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların duraksaması konusunda Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldiği belirtildi.

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Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Dışişleri’nden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dün gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yayınlandı.

Rusya ve Türkiye dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, salgın nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.

UKRAYNA VURGUSU

Rus tarafı, "Ukrayna'nın güneydoğusundaki duruma dengeli bir yaklaşım gerekliliğini, Kiev'in militarist emellerinin ve çeşitli Rus karşıtı girişimlerinin desteklenmesinin kabul edilemezliğini vurguladı" denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Katılımcılar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini sürdürmenin önemine vurgu yaparak, sıhhi ve epidemiyolojik durum normalleştikçe ilgili departmanlar arasındaki yakın çalışma temaslarının devam ettirilmesi ve Rusya ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin kapsamlı olarak yeniden başlaması konusunda mutabık kaldı.”

Rusya ve Türkiye’nin ayrıca Dağlık Karabağ'daki Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nin faaliyetlerini takdir ettikleri kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Güney Kafkasya, Ukrayna ve Orta Asya'daki mevcut durumun görüşülmesi bağlamında, bu bölgelerde barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların ilerideki koordinasyonu konusunda karşılıklı niyet ifade edildi. Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nin faaliyetleri takdir edildi. Güney Kafkasya’daki ekonomi ve ulaşım iletişimindeki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.”

SPUTNİK V GÜNDEMDE

Tarafların ayrıca, ikili ilişkileri her yanıyla ele almaya devam etmekte anlaştıkları kaydedilen açıklamada, “Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye topraklarında üretilmesi dahil olmak üzere, koronavirüsün yayılımının sonuçları ile mücadele alanında işbirliğinin genişletilmesi ayrı bir önem taşımaktadır” denildi.
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