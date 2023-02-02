Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını duyurdu: Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede /02 Şubat 2023 14:18

Rus basını duyurdu: Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

Rus basını, Türkiye'den gelen bir grup gönüllünün, özel bir askeri operasyona katılmak üzere Ukrayna'nın Zaporijya şehrine geldiğini öne sürdü

Türkiye'den gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşmak için cephede

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rus haber ajansı RIA, Türkiye’den gelerek Rusya saflarında savaşa katılan Türklerin görüntülerini yayınladı

Habere göre, Türkiye’den gelen gönüllüler, Ukrayna'daki özel operasyona katılmak üzere Zaporojye'ye geldi ve Sudoplatov taburunda savaş eğitimi almaya başladı.

Yayınlanan görüntülerde askeri kıyafetli ve eli silahlı Türkçe konuşan kişilerin “Emperyalizme ve Nazilere karşı savaşmak için Rus ordusuna katıldıklarını” söylüyorlar. 

Kaç kişi oldukları ve ne zaman geldikleri belli olmayan askeri kamuflajlı ve yüzleri maskeli kişilerin silahlı eğitim aldıkları görülüyor.


Birkaç yıl Moskova'da bir üniversitede okuduğunu, Rus kültürünü yakından tanıdığını ve birçok yakın arkadaş edindiğini söyleyen ‘Kuzon' lakaplı kişi, "Arkadaşlarımla Türkiye'den geldim. Nazilere karşıyız, burada ve Ukrayna'da neler olduğunu biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı değil, onu yöneten Nazilere karşı savaştığını anlıyoruz" diyor.

Kuzon, savaş deneyimi olmadığını ancak bir zamanlar Türkiye’de orduda görev yaptığını ancak silahlı çatışmalara katılmadığını da belirtiyor.

Türkiye'den geldiğini söyleyen ve kendisini Laz olarak tanıtan başka bir gönüllü ise "Bugün emperyalistlere ve Nazilere karşıyız. Ve Rusya bu savaşı her halükarda kazanacak" dedi.

Kendisinin ve yurttaşlarının eğitim aldıklarını ve yeni ordu standartlarına alıştıklarını da sözlerine ekleyen Laz, "Asker arkadaşlarımla ilişkiler çok iyi. Çok sıcak bir karşılama oldu" ifadelerini kullanıyor.

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